Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев убежден, что смерть Пригожина - это не работа ФСБ.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин действительно умер, однако его ликвидация не входила в планы Путина.

Об этом в интервью УНИАН заявил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, отметив что смерть Пригожина - это не работа ФСБ, поскольку там совсем другие методы ликвидации.

"Считаю, что он погиб. А организатором его ликвидации был министр обороны РФ Сергей Шойгу, потому что для сбития самолета были привлечены ракеты. Пригожин сделал мятеж против Шойгу, он на него наехал, а Шойгу по-пацански ответил. Согласно бандитской логике, такое разрешение конфликта является нормальным. Смерть Пригожина - это не работа ФСБ, потому что у нее нет ракет, там другие методы ликвидации. Также имею определенные сомнения, что Путин был в курсе ликвидации Пригожина", - заявил Пономарев.

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При этом, по мнению экс-депутата Госдумы, демонстративное уничтожение Пигожина не входило в планы Путина и не было нужно агрессору.

"Маловероятно, что уничтожение Пригожина - это работа путинского ФСБ. Ими были бы привлечены другие методы ликвидации - отравление, а, возможно, Пригожина змея покусала бы в Африке, мол, несчастный случай", - заявил Пономарев.

"Президенту России был не выгоден такой вариант, такое демонстративное уничтожение. Также у Путина было много разных планов по Пригожину. В частности, Пригожин с "вагнеровцами" должен был создавать угрозу для Польши и Литвы, а теперь этот важный козырь давления исчез. Также Пригожин должен был создавать угрозу нападения на Украину с территории Беларуси. Кроме того, на личных обязательствах Пригожина строились отношения с Африкой. Теперь возникает вопрос, кто этим направлением будет заниматься", - отметил Пономарев.

По его мнению, теперь зэков, которые были в ЧВК "Вагнер", вероятно, будут распускать, так как ими крайне сложно управлять.

"Еще один момент - исчезает наиболее боеспособная часть российской армии. Для Украины это замечательно, но я не уверен, что Путин был в этом заинтересован. Теперь зэков, которые были в ЧВК "Вагнер", вероятно, будут распускать, так как это сложный для управления контингент. А военных "вагнеровцев", будут разъединять, чтобы они не были одним подразделением", - подчеркнул эксперт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Ликвидация Пригожина

23 августа 2023 года в Тверской области (РФ) разбился самолет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Все, кто были на борту погибли.

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин действительно был ликвидирован российскими властями.

Пригожина похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в Петербурге, рядом с его отцом. На церемонии присутствовали околи 30 человек и не было людей в военной форме.

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