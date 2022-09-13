По мнению эксперта по атомной энергетике Людвига Литвинского, существует угроза локальной аварии на ЗАЭС.

На сегодня вероятность глобальной аварии на Запорожской атомной станции небольшая.

Об этом в эфире телемарафона сообщил эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский.

"На сегодня вероятность глобальной аварии невелика. Более вероятна, с моей точки зрения, авария, связанная с артиллерийским обстрелом площадки, где размещены хранилища радиоактивных отходов, где расположено хранилище отработанного ядерного топлива. Тогда такой риск существует, реальная угроза возникнет для персонала Запорожской атомной станции и для городов, которые расположены вблизи. В первую очередь для Энергодара", - сказал эксперт.

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По его словам, при локальной аварии зоны отчуждения не возникнет, но радиационное загрязнение будет значительным и заденет радиус чуть менее 10 км.

"Все зависит от того, будут ли повреждены контейнеры с отработанным ядерным топливом, будут ли разрушены эти контейнеры. Это ситуативно. Угроза действительно существует, и она постоянно повышается", - подчеркнул Литвинский.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию. В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС.

2 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что два эксперта организации продолжат работу на АЭС на постоянной основе. Также Гросси предложил Совету Безопасности ООН создать зону ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС.

11 сентября "Энергоатом " сообщил, что 6-й энергоблок ЗАЭС, последний который работал, отключили от энергосети. Таким образом его начали переводить в "холодное" состояние.

12 сентября стало известно, что ЗАЭС подключена к украинской электросети и получает необходимую энергию для охлаждения неработающих энергоблоков.

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