Генеральный штаб ВСУ подтверждает серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении.
"Наши воины наносят значительные потери вражеским силам, уничтожают технику и личный состав. Несмотря на достаточно серьезную линию укреплений и мощное сопротивление врага, удалось провести несколько удачных и успешных действий. Враг пытается выбить наших воинов с занимаемых позиций, из-за чего имеет большие потери. В частности, почти ежедневно захватчики совершают от 4 до 10 таких попыток", - отметили в Генштабе.
По информации Генштаба, Силами обороны проводятся диверсионные, рейдовые и разведывательные действия. Выявляются пути логистического снабжения боеприпасов и продовольствия оккупантов. Осуществляется разведка мест расположения личного состава и техники российско-оккупационных сил, позиций артиллерии и т.п., с целью их дальнейшего уничтожения соответствующими средствами поражения.
"Продолжаются тяжелые бои. Одна из главных целей этой работы - оттеснить врага как можно дальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданское население от постоянных российских обстрелов. Чем дальше российская артиллерия будет стоять от Херсона – тем лучше", - подчеркивают в Генштабе.
Отмечается, что в результате значительных потерь враг вынужден перебрасывать подразделения с других направлений. Вместе с тем, несет значительные потери. Генштаб обнародовал данные о ликвидации на Херсонском направлении живой силы и средств врага, которые сегодня чуть ранее опубликовало Командование морской пехоты МВД ВСУ.
Война в Украине - ситуация на Херсонщине
Как сообщал УНИАН, сегодня командование морской пехоты ВМС ВСУ также информировали, что воины провели серию успешных операций на левом берегу Днепра. Отмечалось, что в результате заранее спланированных мероприятий подразделениям Сил обороны, в том числе украинских морских пехотинцев, удалось закрепиться на нескольких плацдармах. Морпехи также рассказали, что в ходе боев российские оккупанты понесли тяжелые потери в живой силе и технике.
В частности, с начала проведения указанных мероприятий враг потерял: личного состава - 1216 убитыми и 2217 ранеными, 24 танка, 89 артиллерийских систем и минометов, 135 единиц разнообразной автомобильной техники, 48 единиц боевых бронированных машин, в том числе БТР и БМП, 9 РСЗО, 14 плавсредств, 15 единиц специальной техники, 4 командных пункта, 29 складов с боеприпасами, как полевых, так и стационарных. Кроме того, нейтрализовано 135 FPV дронов и 5 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Силы обороны захватили плацдарм на левом берегу Днепра. По его словам, ВСУ уверенно движутся в сторону временно оккупированного Крыма.
Военный эксперт Сергей Грабский пояснил, что отход врага на этом участке приведет к обвалу южного фронта и означает фактически блокирование оккупантов в Крыму. А также создание предпосылок для того что Украина "получит просто феноменальный козырь развития своей морской торговли".