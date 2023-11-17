Одна из главных целей - оттеснить врага как можно дальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданское население от постоянных российских обстрелов.

Генеральный штаб ВСУ подтверждает серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении.

"Наши воины наносят значительные потери вражеским силам, уничтожают технику и личный состав. Несмотря на достаточно серьезную линию укреплений и мощное сопротивление врага, удалось провести несколько удачных и успешных действий. Враг пытается выбить наших воинов с занимаемых позиций, из-за чего имеет большие потери. В частности, почти ежедневно захватчики совершают от 4 до 10 таких попыток", - отметили в Генштабе.

По информации Генштаба, Силами обороны проводятся диверсионные, рейдовые и разведывательные действия. Выявляются пути логистического снабжения боеприпасов и продовольствия оккупантов. Осуществляется разведка мест расположения личного состава и техники российско-оккупационных сил, позиций артиллерии и т.п., с целью их дальнейшего уничтожения соответствующими средствами поражения.

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"Продолжаются тяжелые бои. Одна из главных целей этой работы - оттеснить врага как можно дальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданское население от постоянных российских обстрелов. Чем дальше российская артиллерия будет стоять от Херсона – тем лучше", - подчеркивают в Генштабе.

Отмечается, что в результате значительных потерь враг вынужден перебрасывать подразделения с других направлений. Вместе с тем, несет значительные потери. Генштаб обнародовал данные о ликвидации на Херсонском направлении живой силы и средств врага, которые сегодня чуть ранее опубликовало Командование морской пехоты МВД ВСУ.

Война в Украине - ситуация на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, сегодня командование морской пехоты ВМС ВСУ также информировали, что воины провели серию успешных операций на левом берегу Днепра. Отмечалось, что в результате заранее спланированных мероприятий подразделениям Сил обороны, в том числе украинских морских пехотинцев, удалось закрепиться на нескольких плацдармах. Морпехи также рассказали, что в ходе боев российские оккупанты понесли тяжелые потери в живой силе и технике.

В частности, с начала проведения указанных мероприятий враг потерял: личного состава - 1216 убитыми и 2217 ранеными, 24 танка, 89 артиллерийских систем и минометов, 135 единиц разнообразной автомобильной техники, 48 единиц боевых бронированных машин, в том числе БТР и БМП, 9 РСЗО, 14 плавсредств, 15 единиц специальной техники, 4 командных пункта, 29 складов с боеприпасами, как полевых, так и стационарных. Кроме того, нейтрализовано 135 FPV дронов и 5 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Силы обороны захватили плацдарм на левом берегу Днепра. По его словам, ВСУ уверенно движутся в сторону временно оккупированного Крыма.

Военный эксперт Сергей Грабский пояснил, что отход врага на этом участке приведет к обвалу южного фронта и означает фактически блокирование оккупантов в Крыму. А также создание предпосылок для того что Украина "получит просто феноменальный козырь развития своей морской торговли".

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