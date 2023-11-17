Нельзя сказать, каким будет формат дальнейшего наступления воинов, отметил эксперт.

Полномасштабная война в Украине против россиян продолжается, и украинская сторона уже официально подтвердила, что наши бойцы закрепились на левом берегу Днепра в Херсонской области. Военный обозреватель Денис Попович сказал, что сейчас украинские воины пытаются объединить плацдармы.

Поскольку есть очень много факторов, нельзя сказать, каким будет формат дальнейшего контрнаступления защитников Украины, поделился мнением эксперт в эфире канала "FreeДом".

"Да, закрепились на левом берегу, да создали какие-то плацдармы, да, сейчас пытаются эти плацдармы объединить в один. Для того, чтобы туда перегнать технику и что-то делать в более широком формате....", - сказал он.

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В американском Институте изучения войны (ISW) ранее уже не раз сообщали, что Вооруженные силы Украины имеют успехи на левобережной части Херсонской области, однако официально эта информация не была подтверждена.

17 ноября в украинской армии впервые подтвердили закрепление на плацдармах на левом берегу Днепра. Об успехах сообщило командование морской пехоты Военно-морских сил ВСУ. По его данным, бойцы провели серию успешных операций и смогли закрепиться на нескольких плацдармах.

Справка УНИАН. Плацдарм - это территория, обычно ограниченная оборонительной линией, где расположены войска для проведения боевых операций. Плацдармы используются для установления контроля за стратегически важными регионами или для обеспечения базы для дальнейших военных действий. Цель плацдарма, в частности, обеспечить жизненно важные ресурсы для военных сил.

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