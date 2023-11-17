Россия готовили к нескольким сценариям, в том числе и о возможности отступления.

Российские оккупационные войска будут пытаться осуществить перегруппировку на левом берегу Херсонской области из-за закрепления Вооруженных силы Украины на новых позициях.

"Оккупанты будут пытаться осуществить какую-то перегруппировку. У них выстроена многоэшелонированная система обороны, и я так понимаю, что они готовились к таким сценариям и предполагали, что им придется отступать с левого берега. Далее как будет развиваться ситуация, мы будем видеть", - заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин в эфире "Радио Свобода".

По его словам, украинские военные продолжают изучать слабые места российской обороны на фронте.

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Война в Украине - ситуация на левом берегу Херсонщины

Как сегодня сообщал американской Институт изучения войны, бои на Левобережье продолжаются вблизи Поймы, Песчановки и Крынок. ВСУ, вероятно, продвинулись и заняли позиции в районе северо-восточной части крынок. Сегодня ВСУ впервые подтвердили закрепление на плацдармах на левом берегу Днепра.

По мнению одного из экспертов, враг, вероятно, разработал план ликвидации позиций ВСУ на левом берегу путем формирования трех тактических групп. Две группы-для фланга на трассе Алешки-Новая Каховка и в районе Крынок из районов Корсуньки и Казачьей лагеря, а третья - будет наступать вблизи Крынок.

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