Легион "Свобода России", "РДК" и "Сибирский батальон" 12 марта зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции.

Эта операция преследует несколько целей. И первая - общественно-политическая. Это очередная демонстрация для россиян, что есть действительно оппозиционные к путинскому режиму движения, которые готовы с оружием в руках бороться за лучшее будущее. Поскольку это преимущественно граждане России, то они преследуют именно такие цели.

В свою очередь, мы должны прекрасно понимать, что Украина должна помогать тем оппозиционным движениям в России, которые готовы бороться против преступного путинского режима в РФ, которые не поддерживают вооруженную агрессию против Украины. Особенно, мы должны поддерживать тех россиян, которые отстаивают свои права с оружием в руках. То есть речь не о так называемой либеральной оппозиции, речь идет о тех, кто готов бороться за результат.

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Такие движения существуют и я думаю, что их надо расширять, в том числе и на некоренные народы России. Это Башкирия, Якутия, народы Кавказа, которые так же раньше боролись и все протестуют против российской власти. Мы должны это поддерживать.

Кстати, именно они могут стать главной целью таких мероприятий, как совместная операция "Свободы России", "РДК" и "Сибирского батальона".

Надо дать понять захваченным народам, что борьба и за их независимость продолжается.

Второй момент - это военный компонент, который также нужно учитывать. Ведь перенос войны на территорию врага - это всегда важно. И здесь все просто - чем больше враг понесет потери на своей территории, тем меньше сможет отправить войск на фронт в Украине. Чем больше врага уничтожат там, тем меньше придется его уничтожать здесь. Любые потери врага - это всегда преимущество для Украины. Логика очень проста и понятна.

На территории трех областей России, которые граничат с Украиной - это Белгородская, Курская и Брянская - по состоянию на сегодня находится около 18 тысяч российских войск. Именно они прикрывают государственную границу. "РДК", "Свобода России" и "Сибирский батальон" именно с ними сейчас ведут бои.

Конечно, возникает вопрос, попытается ли российская власть перебросить сюда дополнительные войска с других направлений. И дать однозначный ответ сейчас сложно. Мы помним, как проходили предыдущие такие операции.

Также важно понимать, что от решения РФ перебрасывать сюда дополнительные войска или нет, зависит, насколько далеко этот рейд может зайти.

Прогнозировать подробнее сложно - мы не знаем, планируют ли "РДК", "Свобода России" и "Сибирский батальон" окончательно закрепиться на освобожденных территориях. Я считаю, что такой цели нет. Скорее всего, они планируют зайти на определенное расстояние, занять участок и задержаться там на определенное время. И, считаю, что им удастся этого достичь.

Насколько я понимаю, они там хотят проводить определенную агитационную работу накануне так называемых выборов президента РФ. Повторюсь, главная цель - морально-психологическая - показать народу России, что существуют действенные методы борьбы с властью и они заключаются в вооруженном противостоянии диктатуре. И очень символично продемонстрировать это россиянам и миру именно сейчас. А сработает ли это - покажет время.

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований