Коллаборант и предатель Сальдо уже 17 дней находится в токсикореанимации института имени Склифосовского.

Лечение гауляйтера оккупированной Херсонщины Владимира Сальдо проходит в режиме секретности. О его состоянии знает лишь узкий круг медиков.

Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Коллаборант и предатель Сальдо уже 17 дней находится в токсикореанимации института имени Склифосовского: о его лечении знает лишь узкий круг врачей.

По информации "Базы", Сальдо продолжает находиться в тяжелом состоянии. Его отравление осложнилось тромбоэмболией легочной артерии (закупоркой артерий тромбами). Врачи не приходят к нему во время общего обхода - ежедневный осмотр Сальдо проводит директор института.

Ранее сообщалось, что Сальдо ввели в медикаментозную кому и доставили спецбортом в Москву. Сначала медики подозревали, что предателю стало плохо именно из-за воздействия неизвестного вещества, поэтому его и госпитализировали в токсикологической реанимации НИИ им. Склифосовского в Москве. Там Сальдо находится до сих пор, хотя диагноз изменился.

Также была информация, что Сальдо могли отравить повар и горничная.

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