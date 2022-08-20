В то же время РФ проводит дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами.

Гауляйтеру оккупированной части Херсонской области Владимиру Сальдо, об отравлении которого ранее заявило Минобороны РФ, якобы стало "значительно лучше".

Об этом говорится в его Телеграм-канале.

"По сообщению Министерства обороны Российской Федерации, в настоящее время проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Сейчас состояние здоровья главы администрации Херсонской области значительно улучшилось. Владимир Сальдо идет на поправку, общается с родными и коллегами, изучает новости и другую информацию", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба Сальдо, гауляйтера лечат "наиболее компетентные специалисты" московского НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Работа врачей, а также "хорошее общее физическое состояние" Сальдо якобы предопределяют положительную динамику.

Ранее сообщалось, что Сальдо ввели в медикаментозную кому и доставили спецбортом в Москву. Сначала медики подозревали, что предателю стало плохо именно из-за воздействия неизвестного вещества, поэтому его и госпитализировали в токсикологической реанимации НИИ им. Склифосовского в Москве. Там Сальдо находится до сих пор, хотя диагноз изменился.

Также была информация, что Сальдо могли отравить повар и горничная.

Вас также могут заинтересовать новости: