Операция в Курской области стала неожиданностью для союзников.

Украина планирует удерживать российские территории в Курской области неограниченное время. Об этом в интервью NBC News сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, Украина планирует удерживать эту территорию, поскольку она является неотъемлемой частью "плана победы". В то же время президент добавил, что он озвучит этот план международным партнерам, в том числе и Соединенным Штатам. На вопрос, планирует ли Украина расширять наступление на территории РФ, Зеленский ответил, что не может это обсуждать.

"Я не скажу, извините, я не могу об этом говорить. Это как начало нашей, этой, Курской операции. Со всем уважением, я не могу об этом говорить, я думаю, что успех очень близок к неожиданности", - сказал Зеленский. Видео дня

В то же время издание отмечает, что Курская операция стала неожиданностью для союзников Украины - в частности, и для США.

"Да, мы никого не уведомляли. И дело не в недоверии", - сказал Зеленский, добавив, что контрнаступление Киева прошлым летом провалилось во многом из-за того, что его много рекламировали и анонсировали, давая россиянам время подготовиться.

Наступление в Курской области: последние новости

По мнению журналистов Foreign Affairs, наступление ВСУ в России имеет лучший и худший сценарии. Лучшим является то, что украинские силы смогут сдержать наступление России на Донбассе до своих пусть и небольших успехов и удержать при этом захваченную российскую территорию "с устойчивым военным обязательством". В то же время издание отмечает, что возможен и негативный сценарий.

Тем временем военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий объяснил, почему не стоит сравнивать Курскую операцию с наступлением РФ на Покровск. По его словам, в Курской области России происходят важные стратегические вещи, которые могут переломить ход развязанной против Украины войны.

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