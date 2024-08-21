Россияне не ожидали, что война перейдет на их территорию, поэтому они в панике.

То, что сделал главком ВСУ Александр Сырский и его побратимы в Курской области, войдет в историю Украины, историю ВСУ, заявил полковник военной разведки, участник боевых действий Петр Недзельский в эфире Киев24.

"Придет время и люди, которые спланировали эту операцию, получат высокие звания - Героев Украины. То, что сделал Сырский и его боевые побратимы, войдет в историю Украины, Вооруженных сил, как очень удачный шаг военный, военно-политический", - сказал он.

Недзельский пояснил, что за короткий период ВСУ удалось захватить значительно больше территорий РФ, чем россиянам за время полномасштабной агрессии против Украины.

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"За короткое время ВСУ взяли значительно больше территории РФ, чем россияне со своим нашествием с начала военной агрессии в Украине. Весь мир увидел, что украинские военные очень талантливые - талантливые полководцы, прекрасные солдаты. Весь мир в восторге. В чем здесь колоссальный военно-политический, политический смысл? Все увидели, что война перешла на территорию России... Россиянам пришел ответ", - отметил Недзельский.

Он отметил, что есть аксиома: убиваешь чужих женщин, детей, то знай, что и твоя семья находится под прицелом.

"Россияне должны это знать, потому что они убили сотни тысяч украинцев - мирных, гражданских... Россия была расслаблена и не ожидала этого. Они так привыкли бомбить Украину, вся наша территория находилась под обстрелами, гибли люди и дети. И вот наконец война на их территории, у них паника", - сказал военный разведчик.

Операция в Курской области

20 августа главком ВСУ Александр Сырский заявил, что за время операции на Курщине Силы обороны Украины продвинулись на 28-35 км вглубь РФ и завладели 1263 кв км территории и взяли под контроль 93 населенных пункта. Он отметил, что наступательные действия украинских защитников продолжаются, несмотря на действия российских военных и заявления их пропагандистов об остановке ВСУ.

Институт изучения войны сообщил, что, хотя Украина все еще достигает успехов, она уже не захватывает российские территории так быстро, как раньше.

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