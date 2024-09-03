По словам ветерана, операция Украины на территории РФ сняла стереотип, что "Россию нельзя победить".

В Курской области России происходят важные стратегические вещи, которые могут переломить ход развязанной против Украины войны, заявил бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий в эфире Ранок.LIVE.

Он обратил внимание на то, что кремлевская пропаганда сейчас пытается противопоставить Курскую операцию ВСУ и продвижение войск РФ на Покровском направлении:

"Курск" - это демонстрация слабости. Сейчас вся кремлевская пропаганда включена на то, чтобы минимизировать, чтобы информация не расходилась... Для российской аудитории и частично для нас всячески преуменьшается значение происходящего на Курщине, сводится к "приграничный инцидент", "на границе постреливают", а взамен их наступление на Покровск преподносят как очень стратегически важное, а для нас с вами чуть ли не апокалиптическое... Это чисто российская конструкция, которая прямо противоположна реальности. Потому что значение того, что происходит под Покровском, - я не хочу преуменьшать ни вес Покровска как города, ни вес каждого защитника, который там сейчас держит оборону, - но там происходит ужасная, кровавая рутина этой войны. Тогда как на Курщине происходит, скажем, самое неожиданное событие и наш самый большой военный успех после освобождения Харьковщины и Херсонщины". Видео дня

По его словам, западные медиа в силу поверхностного понимания ситуации достаточно легко ведутся на то, что забрасывает Россия.

"Нас загоняют в эту абсолютно кривую информационную парадигму, где Курщина - почти ничто, а Покровск - это чуть ли не все. А мы - украинский тыл и наши западные коллеги - оказались чувствительными к этим вбросам, к сожалению", - заявил аналитик.

Вместе с тем, по словам Дикого, западные партнеры уже сделали правильные выводы:

"Перед началом Курской операции западные союзники нас уже практически "похоронили". Читать западные медиа было уже труднее чем орковские паблики. Во всех этих "таймсах" был уже траур по нам. Там было фактически однозначно принято, что победить Россию невозможно, значит надо договариваться. На нас уже очень жестко давили на тему "замораживайте конфликт", фактически - "капитулируйте", что для нас смертельно. И тут Курская операция. Меняется все. Абсолютно снимается стереотип, что "Россию нельзя победить". Вся дискуссия начинает вестись на тему: "Дали ли мы украинцам достаточно для того, чтобы ее победить". Теперь ведется разговор, что надо дать и на кого надавить. Полная смена парадигмы", - отметил Дикий.

Он добавил, что и в самой России пошли "очень интересные процессы".

Бои за Покровск и Курская операция ВСУ - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, на Покровское направление в Донецкой области россияне бросают вперед "все, что может двигаться и наступать".

В воскресенье, 1 сентября, издание The Telegraph писало, что в сентябре Украина может потерять Покровск, ведь действия оккупантов угрожают окружением больших участков украинского фронта. Однако, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в последние два дня российские захватнические войска не продвигались на Покровском направлении.

Вместе с тем, продолжается операция ВСУ в Курской области РФ. По данным украинских военных, российская армия усиленно обстреливает свою же территорию, несмотря на присутствие там гражданского населения.

Бывший посол США в НАТО Курт Волкер заявил, что операция ВСУ в Курской области РФ показывает, что Россия не может одновременно нападать и защищаться.

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