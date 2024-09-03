Отмечается, что наступление открывает возможности, но также несет в себе значительные риски и издержки.

Лучшим сценарием операции ВСУ в Курской области является то, что украинские силы смогут сдержать наступление России на Донбассе до своих пусть и небольших успехов и удержать при этом захваченную российскую территорию "с устойчивым военным обязательством", пишет американский журнал Foreign Affairs.

"Наступление также может привести к изменениям в политике Запада в отношении использования дальнобойного ударного оружия и привнести столь необходимую энергию в мышление союзников Украины о пути вперед на данном этапе войны", - говорится в публикации.

При этом указывается, что худший сценарий заключается в том, что через несколько месяцев Украина потеряет значительные участки земли на востоке и не сохранит территории в Курске, которую она могла бы использовать в качестве "разменной монеты".

Видео дня

"Наступление открывает возможности, но также несет в себе значительные риски и издержки… В любом случае Киев надеется, что наступление в Курской области подстегнет изменение восприятия того, что война идет по негативной траектории, разблокирует дополнительную материальную помощь и изменит ограничения Запада на вооружение", - пишет журнал.

Отмечается, что Курская операция заставит и Москву задуматься о том, что Украина сохраняет варианты, и что исход этой войны все еще не определен, хоть и данное наступление не исправляет текущий материальный дисбаланс в войне.

"Операция была хорошо выполнена и быстро достигла нескольких ограниченных, но важных целей, что сделало бы ее эффективным недельным рейдом. Если бы она могла оттянуть значительные российские силы с других фронтов, то отдача была бы более чем оправданной. Но пока что мало доказательств того, что это было сделано…. До сих пор Россия отводила войска из Запорожья и Харькова, сохраняя наступательные операции вокруг восточных городов Угледар, Покровск, Торецк и Купянск. Ответ России на "Курск" по-видимому, представляет собой экономию сил, чтобы сдержать вторжение, поскольку она продолжает отдавать приоритет наступательным операциям в Донецке. Москва, возможно, проявляет определенную осторожность, осознавая, что в прошлые годы Украина, как правило, начинала атаки по нескольким направлениям. Возможно, это не единственная запланированная наступательная операция Украины", - говорится в статье.

Отмечается, что сейчас украинские войска окапываются в России и создают собственную военную администрацию в регионе, намереваясь удерживать "Курский котел" в обозримом будущем.

"Многое зависит от того, как отреагирует Москва. Если российские войска бросятся на украинские линии, то Киев может заставить Москву вступить в бой на своих условиях, усилив давление по всему фронту… "Курск" может ослабить наступательную мощь России, перенеся борьбу на российскую территорию. Москва также может почувствовать себя вынужденной создать значительный оперативный резерв и развернуть более крупные гарнизоны вдоль своих границ. Это также сократит боевую мощь, которую Россия может иметь для ведения боевых действий на территории Украины", - пишет журнал.

В издании добавили, что Киеву придется выбирать: удерживать ли то, что у него есть, или вкладывать больше ресурсов в Курскую операцию, чтобы заставить Россию предпринять гораздо более масштабные усилия для противодействия: "Но риски не следует недооценивать".

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, бывший посол США в НАТО Курт Волкер заявил, что операция ВСУ в Курской области РФ показывает, что Россия не может одновременно нападать и защищаться:

"Россия не может нападать на Украину и защищать Россию одновременно, ей пришлось сделать выбор".

Вас также могут заинтересовать новости: