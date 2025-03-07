Войска РФ преобладают количественно, а также имеют преимущество в БПЛА говорится в сообщении.

Российские войска накапливаются в селе Новенькое в Сумской области рядом с курским плацдармом ВСУ. Как сообщает мониторинговый проект DeepState, на границе областей и в районе села наиболее критическая и сложная ситуация.

"Противник совершает накопление в селе и пытается двигаться на Басовку, за которой откроется путь на ККП "Суджа", с целью физического перекрытия логистики, которая идет из Юнаковки. Враг преобладает количественно, и это создает свои трудности", - говорится в сообщении.

По информации аналитиков, в направлении села Журавка украинским бойцам в определенной степени удается сдерживать россиян, какие бы попытки они там не совершал.

Видео дня

Отмечается, что между Журавкой и селом Новенькое у войск РФ имеется больший успех и там они пробуют двигаться по посадкам, заходя на территорию Сумской области. Украинские военные стараются не пропустить их дальше.

Кроме того, как сообщается, россияне активизировались на правом фланге Курской группировки войск Сил обороны, в районе села Куриловка возле государственной границы с Сумской областью. Цель такая же - выход на дополнительный контроль логистики.

Отдельно аналитики отметили, что у россиян есть преимущество в БПЛА, как разведывательных, так и ударных: "Наиболее частый в применении FPV-дрон. Именно ими в основном осуществляется огневой контроль всего, что движется "в" или "из" Курщины".

"Как это все закончится - неизвестно. К сожалению, у нас есть часто повторяющаяся привычка "не замечать проблемы, которые в перспективе перерастают в плохие последствия". Какая этому причина - неизвестно… Бойцы Сил обороны на местах прилагают максимальные усилия, чтобы в первую очередь, остановить продвижение врага, прервать их накопление с последующим их оттеснением", - добавили в DeepState.

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, СМИ со ссылкой на источник в одном из подразделений ВСУ в Курской области сообщили, что российские военные прорвались через украинскую оборону южнее Суджи:

"Произошел прорыв (украинского) района блокирования. Это территория, где наши подразделения пытаются сдерживать врага, чтобы не оказаться под угрозой частичного или полного окружения".

В настоящее время Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию.

Вас также могут заинтересовать новости: