В настоящее время ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию.

Российские военные прорвались через украинскую оборону южнее Суджи в Курской области.

В настоящее время Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию, сообщил собеседник УП в одном из подразделений в этом районе Курщины. "Произошел прорыв (украинского - УП) района блокирования. Это территория, где наши подразделения пытаются сдерживать врага, чтобы не оказаться под угрозой частичного или полного окружения", - детализировал собеседник издания.

Военный добавил, что это произошло не внезапно, а постепенно и планомерно, поскольку еще до Нового года россияне зашли на Куриловку (село южнее Суджи), где одна из украинских бригад оставила позиции. "После этого противник накапливал силы и систематически проводил штурмовые действия. Вчера и позавчера сделали рывок - вот и результат", - сказал военный

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По словам источника издания, в настоящее время Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию. "Сейчас мы пытаемся стабилизировать ситуацию, чтобы противник не мог окончательно закрыть пути сообщения", - сказал он.

Ситуация на Курщине

Российские войска пытаются перебить украинскую логистику на Курщине, чтобы в итоге выбить Силы обороны Украины из этого региона, сказал ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий.

В настоящее время для ВСУ самой большой проблемой в Курской области является огневой контроль врага над всей логистикой украинских военных.

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