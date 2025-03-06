По сравнению с тем, какой ситуация была в январе, она точно сейчас изменилась.

Российские захватчики сильно истощились и уже не продвигаются на Покровском направлении Донецкой области. Об этом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный сообщил в эфире на Радио NV.

В частности, эксперт проанализировал ситуацию на Покровском направлении.

"Давать гарантию на 100%, что ситуация полностью стабилизировалась пока все же рановато. Но ситуация точно изменилась по сравнению с тем, что было в январе", - сказал Нарожный.

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Он обратил внимание, что количество боестолкновений упало примерно в два раза.

"Враг уже не продвигается, а мы даже отбрасываем врага. Нельзя сказать, что мы контратакуем. Это пока тактическое улучшение на некоторых участках фронта. Но, в целом, мы можем сделать осторожный вывод, что враг выдохся. То есть, они очень сильно истощены. У них нет такого количества боеспособных подготовленных подразделений, которые могут постоянно атаковать. И самое главное, что Вооруженные силы Украины значительно улучшили коммуникацию между подразделениями", - сказал Нарожный.

По его убеждению, ситуация очень сильно изменилась, но, чтобы россиянам повернуть ее в другую сторону - у них нет другой тактики, чем бросать огромное количество бойцов в бой, осуществлять огромное количество артиллерийских обстрелов и запускать огромное количество управляемых авиационных бомб.

Ситуация на Купянском направлении

В то же время, он проанализировал ситуацию на Купянском направлении.

Как отметил Нарожный, если на этом направлении российские захватчики пройдут через реку Оскол, то окажутся в тылу защитников города Харьков.

"Они смогут с другой стороны наступать на Харьков. Не от границы, а со стороны Луганской области. Но, у наших бойцов там очень хорошие позиции. Все эти попытки перебрасывать мосты - они для нас являются очень удобными ситуациями для уничтожения большого количества врага. То есть, при этих всех всех форсированиях, артиллерийскими обстрелами, дронами, авиационными бомбами и всем, чем только можно, забрасывают врага и они там погибают", - сказал Нарожный.

По его словам, украинские защитники сразу уничтожают россиян, как только переходят реку.

Он убежден, что сейчас на Купянско-Лиманском направлении наблюдается значительное улучшение ситуации.

Ситуация в Покровске

Как сообщал УНИАН, зимой речь шла о том, что российские войска постепенно сжимали кольцо вокруг города Покровск с целью окружения или захвата города.

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