Майор запаса считает, что удержание ВСУ территорий РФ будет для Украины важным фактором во время переговоров.

На Курщине ВСУ ведут войну, схожую по тактике с действиями партизанских отрядов, и благодаря этому противостоят врагу, превосходящему по численности в 10 раз, и контролируют немалую территорию. Об этом ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман сказал в эфире Киев24, комментируя динамично-маневренную войну украинских сил на территории РФ.

"Динамическая - это означает, что мы ведем оборону не позиционным способом. Есть несколько видов обороны. Оборона может быть не только позиционной, как это, например, на Покровском направлении в Донецкой области, когда мы держим позиции в определенных фортификациях и если приходится отходить, то отходим на новые позиции. Кроме такой, есть еще маневренная, мобильная, точечная оборона, то есть оборона, которая не предусматривает четкой линии разграничения. Делается для того, чтобы нанести максимальный ущерб врагу, перемещаясь, избегая лобовых столкновений с превосходящими силами. На Курщине именно таким образом мы действуем", - отметил Гетьман.

По его объяснению, динамическая ситуация заключается в том, что мы перемещаемся и избегаем боевых столкновений, но заставляем врага держать там большое количество своих сил.

Видео дня

"Враг пытается вступить в бой с нашими подразделениями, потому что они преобладают численно - там от 3 до 10 раз. Это бессмысленно вступать в бой где-то в поле, или в лесу, не имея фортификаций, с врагом, который в 10 раз тебя превосходит. Поэтому мы избегаем. Это можно условно сравнить, скорее, с партизанской войной... Это не партизанская война, это просто тактика похожая с действиями партизанских отрядов", - сказал военный эксперт.

По убеждению Гетьмана, россияне вряд ли смогут выполнить приказ главы Кремля Владимира Путина отбить Курщину до 20 января 2025 г., если не увеличат там весомо свои силы:

"Это же не первое задание, которое он (Путин) дал с указанием сроков освобождения Курщины. Было до 1 октября, до 1 ноября, до Нового года, потом до 1 февраля, сейчас подкорректировали до 20 января. Удастся или не удастся? Надеемся, что не удастся. Теми силами и средствами, которые там сейчас есть у россиян, думаю, что не удастся. Если они приобщат еще какие-то силы, тогда преимущество будет не в 10 раз, а в 20 раз, то там держаться (украинским силам) уже смысла особого нет".

Однако он не исключает, что РФ может в разы увеличить свои силы в Курской области. Гетьман объяснил важность возвращения этих территорий для Путина, назвав наш контроль над российскими территориями "существенным козырем" в случае начала переговоров об остановке войны.

"В случае замораживания войны по нынешней линии разграничения (в том числе которая на Курщине), Путину будут говорить, что он пошел на договоренность с США и отдал часть собственных территорий. На этом акцентируются, что он пошел на поводу у американцев. А для него это недопустимо... Поэтому ему крайне необходимо освободить эти территории", - подчеркнул Гетьман.

И отказаться от предложений со стороны США Путин не сможет, говорит Гетьман, потому что будут серьезные "дополнительные условия" о том, что будет, если он не выполнит.

"Уже были намеки на то, что может произойти. И не выполнить те условия, которые будут ставить наши партнеры для того, чтобы сделать перемирие, он не может. Поэтому Путин в такой растяжке очень серьезной. Он будет бросать дополнительно силы. Думаю, что на Курщине боевые действия усилятся и вполне возможно, что туда добавят россияне существенные силы. Там может быть не 45 тыс., а 100-150 тыс. Потому что для Путина это крайне невозможно, чтобы наши военные во время возможного перемирия остались на территории РФ", - сказал Гетьман.

Ситуация в Курской области - последние новости

Ранее издание Укринформ, ссылаясь на высокопоставленный источник в ВСУ, сообщило, что из-за Курской операции ВСУ Россия отказалась от планов наступления на Запорожье. Источник добавил, что в начале Курской операции россияне имели на том направлении 40 тысяч своих военных, а сейчас стянули туда уже около 59 тысяч.

В то же время The Washington Post написал, что Россия планирует вернуть контроль над Курской областью до начала возможных мирных переговоров при администрации нового президента США Дональда Трампа. Журналисты отметили, что Россия начала понимать, что Курская область может стать одним из рычагов давления на возможных переговорах.

Вас также могут заинтересовать новости: