Положительный эффект Курской операции даже сейчас очевиден, считает Алексей Гетьман.

Операция Сил обороны Украины в Курской области может быть как расширена, так и свернута – это два вполне вероятных сценария. Такое заявление сделал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

"Расширять подконтрольную ВСУ территорию Курщины нет смысла: мы же не собираемся присоединять эти территории к Украине. Могут ли нас россияне оттуда выдавить? Конечно, могут, особенно если привлекут больше сил. Мы не сможем держаться на Курщине так, как вблизи Покровска. Мы и сейчас избегаем там серьезных боевых столкновений, маневрируем", – рассказал он о ситуации в колонке для издания "Главред".

По словам ветерана, если российские войска сосредоточат там большие силы, украинские защитники отойдут на свою территорию. Он подчеркнул, что такой шаг ни в коем случае нельзя считать поражением.

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Сейчас украинские военные удерживают территорию Курщины для того, чтобы РФ держала там большое количество своих солдат – и северокорейских в том числе – и не перебрасывала их на фронт в Украине.

"Если бы мы с Курщины забрали, условно говоря, 5 тысяч своих военнослужащих и перебросили на Кураховское направление, то же самое сделали бы россияне и перебросили бы туда 50 тысяч своих людей. А на Кураховском направлении мы не сможем проводить маневренную оборону – там придется обороняться позиционно, в фортификациях. Для того, чтобы позиционно сдержать 50 тысяч оккупантов, нам нужно там держать хотя бы 15 тысяч военнослужащих. Поэтому положительный эффект Курской операции даже сейчас очевиден", – констатировал Алексей Гетьман.

Война в Украине: ситуация на Курщине

В августе 2024 года Украина начала операцию на территории Курской области РФ. Под контролем украинских военных оказались сотни квадратных километров вражеской территории, в частности районный центр Суджа.

Россия пытается вернуть контроль над этой территорией. Враг собрал там многотысячные силы, включая военных из Северной Кореи. Также стало известно, что Пхеньян передал России ракетные и артиллерийские системы. Часть из них уже на Курщине.

Россия хочет вернуть Курщину до возможных переговоров, которые, как пишут в СМИ, могут начаться после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

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