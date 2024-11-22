С Запорожского направления было снято едва ли не самое боеспособное соединение российской армии, чтобы перебросить его под Курск.

Из-за украинской операции в Курской области Россия была вынуждена отказаться от планов наступления на Запорожье. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на высокопоставленный источник в ВСУ.

По его словам, россиянам пришлось снимать с Запорожского направления одно из своих наиболее боеспособных подразделений и перебрасывать его на Курщину, чтобы остановить украинское наступление. Также некоторые подразделения россияне сняли из Донецкой области, в том числе с Покровского и Кураховского направлений.

Собеседник издания утверждает, что в начале Курской операции россияне имели на том направлении 40 тысяч своих военных, а сейчас стянули туда уже около 59 тысяч.

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Также собеседник заявил, что на текущий момент под контролем ВСУ остается около 800 кв. км территории Курской области, тогда как на пике украинского продвижения там зона контроля составляла 1376 кв. км.

По словам источника, возвращение половины утраченных территорий Курщины стоило россиянам очень дорого - около 25 тысяч человек.

Бои на Курщине: последние новости

Как писал УНИАН, удержание территорий в Курской области имеет огромное значение для Украины. Возможно, даже больше, чем защита позиций на востоке. Военный эксперт Дмитрий Жмайло отмечает, что Курщина имеет прежде всего геополитическое значение.

Военный обозреватель Роман Свитан обратил внимание, что Силы обороны крайне умело останавливают российские штурмы в Курской области, применяя минные ловушки. При этом минные поля создаются методом дистанционного минирования с возможностью дистанционного подрыва.

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