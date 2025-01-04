Как отметил аналитик, оккупанты и в дальнейшем будут пытаться вернуть себе контроль над Курской областью, но у Сил обороны есть соответствующая задача удерживать позиции.

В случае вторжения россиян с Курской области РФ в Сумскую область, повторится "сценарий Харьковщины". Как пояснил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, такая ситуация возможна лишь при условии потери контроля ВСУ над соответствующей частью Курской области.

Коваленко отметил, что российские оккупанты продолжают пытаться вернуть контроль над Курской областью. По состоянию на сегодня, Силы обороны Украины контролируют примерно 482 кв. км, еще 157 кв. км - "серая зона". Обозреватель уточнил, что говорит преимущественно о Суджанском районе.

"Сейчас в Курской области сосредоточено от 50 до 55 тысяч личного состава российских оккупационных войск. И им очень сложно удается даже на своей собственной территории проводить наступательные действия. Мы видим, как с августа они проводят эту операцию, имея огромные потери. По состоянию на сегодня, потери российских оккупантов в Курской области уже превышают общее количество группировки "Курск", по состоянию на 6 августа", - сказал обозреватель.

Видео дня

Коваленко уточнил, что 6 августа, когда ВСУ вошли на Курщину, эта группировка противника составляла от 10-11 тысяч личного состава, а потери составили примерно 38 тысяч солдат. Однако, как считает аналитик, оккупанты будут пытаться и в дальнейшем вернуть себе зону контроля, но у Сил обороны есть соответствующая задача удерживать в Курской области свои позиции.

"Это действительно сковывающий момент, который сейчас не дает российским оккупантам полноценно не только вернуть часть Курской области, но и начать наступательные действия в Сумской области", - констатировал эксперт.

Есть ли угроза захвата города Сумы - мнение

В то же время он сказал: если чисто гипотетически представить, что враг выйдет на границу Сумской области, то такая "операция" российских оккупантов будет очень похожа на ту, что творится на Харьковщине.

"То есть, это направление на Липцы, направление на Волчанск. И это несколько километров от границы, вглубь которых они смогут зайти. Далее торможение, дальше остановка. То есть это максимум, на который они будут способны, а не захват, например, Сум...", - сказал аналитик.

Он пояснил, что потенциала противника, который сосредоточен в Курской области, недостаточно для оккупации города Сумы.

"Они смогут на 3-4 километра зайти вглубь Сумщины. Еще вопрос, смогут ли закрепиться. Если смогут, они там и будут оставаться и дальше никуда не смогут рыпнуться. Итак, вот такие у них возможности, не более. Но это только в том случае, если действительно им удастся полностью вернуть контроль над Курской областью", - пояснил Коваленко.

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, как сообщал УНИАН, ситуация в Курской области РФ остается сложной. По словам военного обозревателя Дениса Поповича, враг давит, пытается продвигаться. Противник подтянул северокорейцев и собственные силы, пытается ВСУ оттуда выжать.

Попович сомневается, что врагу удастся оттеснить Силы обороны до 20 января. Он также подвел итоги Курской операции, заявив, что она поможет Украине во время мирных переговоров с Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: