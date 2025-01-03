Примечательно, что с 1 января в РФ отменена единовременная денежная выплата заключенным, которые подписывают контракт с российским Минобороны для участия в войне против Украины.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия привлекла в ряды оккупационной армии до 180 тысяч заключенных. Об этом информирует Служба внешней разведки Украины.

"По состоянию на ноябрь 2024 года РФ привлекла для участия в российско-украинской войне от 140 000 до 180 000 человек, отбывавших наказание за преступления в российских тюрьмах. Всего в российских колониях и тюрьмах на 2024 год находилось около 300 000-350 000 тысяч заключенных. Это вдвое меньше, чем в 2014 году. Причина уменьшения – российско-украинская война", – говорится в сообщении.

В СВР отметили, что 1 января вступило в силу постановление российского правительства, которое отменяет единовременную денежную выплату заключенным, которые подписывают контракт с российским Минобороны для участия в войне против Украины. Такой шаг властей страны-агрессора свидетельствует об углублении кризиса в экономике РФ и дефиците финансовых ресурсов.

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"Ранее заключенные получали за контракт единовременную выплату 1 718 долл. США. В июле 2024 года размер выплаты увеличился до 3 524 долл. При этом заключенные, а также их родственники лишены ряда выплат и льгот, которые получают участники добровольческих формирований. К тому же зарплата такой категории лиц вдвое-вчетверо ниже, чем у других оккупантов", – добавили в Службе внешней разведки.

Война в Украине: это стоит знать

В Нововасильевке Донецкой области российские оккупационные войска "лезут" сразу в нескольких местах. Как информирует мониторинговый проект DeepState, ежедневно в село заходит на штурм ориентировочно от двух взводов пехоты до роты оккупантов. Там идут крайне ожесточенные бои за каждый дом и каждую улицу.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в 2024 году Россия намеревалась оккупировать Харьков, Сумы и Запорожье, однако планы Москвы были сорваны.

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