Благодаря Курской операции, Украине удалось создать обменный фонд, говорит эксперт.

Ситуация в Курской области остается сложной, заявил в эфире "Киев 24" военный обозреватель Денис Попович.

"Та территория, которую мы видим на карте - она уменьшилась. К большому сожалению враг давит. Мы видим, что он пытается там продвигаться. Хотя как таковой линии боестолкновения там не может быть. Потому что она как вода, ведется маневренная оборона. Враг подтянул и северокорейцев, и собственные силы, пытается нас оттуда выжать. Но сто процентов им не удастся до Нового года, осталось несколько дней. Удастся ли им это сделать до 20 января - у меня есть сомнения. Это для них будет очень трудно сделать", - сказал Попович.

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Он также подвел итоги Курской операции, заявив, что она поможет Украине во время мирных переговоров с Россией.

"Удалось создать обменный фонд территорий. Так или иначе мы там территорию контролируем. Сейчас о переговорном треке очень много говорят. И лучше занимать вражескую территорию, положить этот кейс на стол переговоров, чем договариваться о чем-то, когда враг занимает только твою территорию", - добавил Попович.

Ситуация в Курской области: важные новости

Журналисты The Washington Post отмечают, что России удалось вытеснить Силы обороны Украины с 40% территории в Курской области. Количество средств, которые Путин привлек для этого, журналисты связывают с отчаянием российского диктатора. Ведь он хочет как можно скорее лишить Украину "козыря" во время возможных переговоров.

О значительных потерях россиян на этом направлении сообщил и полковник ВСУ Евгений Сасько, а также рассказал, чем они удивляют на Курщине. Он отметил, что Россия может класть целый батальон бронемашин всего за один день.

Между тем в России операцию Сил обороны в Курской области назвали главным событием года. Зато меньшее количество "голосов" набрали выборы президента РФ и теракт в Крокус Сити в Москве.

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