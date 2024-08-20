Обозреватель считает, что полного окружения россиян, когда их физически обступят Силы обороны, не будет.

Продолжается операция Силы обороны Украины в Курской области РФ. В частности, на днях были разрушены или повреждены три моста через реку Сейм в Глушковском районе области.

Из-за этого российским войскам пришлось сооружать понтонные переправы. Но украинские силы держат реку Сейм под огневым контролем, и вражеские переправы уничтожаются, отметил в эфире телеканала FREEДОМ военный обозреватель Денис Попович. Новые переправы, которые будут возводить россияне, по его мнению, долго не простоят.

"Река Сейм идет параллельно границе с Украиной к северу от нее, а потом резко поворачивает вверх. Там, где она поворачивает вверх, наши войска должны подойти к руслу реки Сейм, и тогда мы можем говорить об оперативном окружении, которое состоялось", – подчеркнул Попович. Видео дня

При этом обозреватель считает, что полного окружения россиян, когда их физически обступят Силы обороны, не будет. По его словам, там будет оперативное окружение.

"Они наводят понтонную переправу, например, начинают по ней переправляться для того, чтобы отступить. Эта понтонная переправа будет под огнем. То есть оперативное окружение – это усложненная логистика, сложности в отступлении, перекидывании подкрепления, очень трудно будет россиянам эвакуировать раненых, очень трудно осуществлять обеспечение, потому что пути, по которым это все может осуществляться, находятся под огневым контролем", – объяснил он.

Примечательно, что территория, которая может попасть в оперативное окружение, составляет примерно 700 кв. км. Попович добавил, что в ловушке может оказаться "существенное количество российских солдат".

Россияне могут оказаться в окружении в Курской области

Несколькими днями ранее Денис Попович говорил, что на одном из участков в Курской области в оперативном окружении могут оказаться 2,5 тысячи российских военных.

20 августа аналитик издания BILD Юлиан Репке заявил, что после уничтожения мостов через реку Сейм в Курской области ВСУ осталось пройти еще 2,6 км, чтобы замкнуть условный "котел" для российских войск в Глушковском районе. Группировка РФ может оказаться отрезанной от снабжения, когда ВСУ физически подойдут к реке Сейм, лишив россиян последнего сухопутного коридора вглубь Курской области.

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