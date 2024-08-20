Только для стабилизации линии боестолкновения россиянам нужно иметь от 30 до 50 тысяч личного состава в Курской области - сейчас там около 15 тысяч.

У российских оккупантов нет ресурса для стабилизации линии соприкосновения в Курской области, поэтому они вряд ли выполнят приказ диктатора Владимира Путина по освобождению территорий, контролируемых украинскими военными. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Сейчас они даже не могут стабилизировать линию боестолкновения, не говоря уже о подготовке контрудара. Для подготовки контрудара им нужна группировка. Для стабилизации линии соприкосновения им нужно иметь от 30 до 50 тысяч личного состава только в Курской области", – подчеркнул он в эфире телеканала "Киев24".

По словам эксперта, сейчас там находится где-то 15 тысяч российских военных.

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"Если учесть вероятность того, что некоторые еще попадут в окружение, это уже меньшее количество. То есть надо будет еще кого-то перетягивать. Поэтому они не могут сейчас выйти даже на показатели стабилизации линии соприкосновения. А уже есть приказ об освобождении (территории Курской области, контролируемой Силами обороны Украины, – ред.) до 1 октября. Я не думаю, что будет реализована такая задача. Нет ресурса, необходимого даже для начала стабилизации линии боевого соприкосновения", – констатировал Александр Коваленко.

Операция в Курской области

С 6 августа, когда украинские военные перешли границу с РФ в Курской области, ВСУ взяли под контроль уже более 90 населенных пунктов страны-агрессора. Речь идет о более 1250 квадратных километрах вражеской территории.

Однако, как утверждают в Институте изучения войны, хотя Украина и продолжает добиваться успехов, это происходит уже не так быстро, как раньше.

Тем временем в сети появились сообщения о том, что в Курской области разгромили российских морпехов. Произошло это в Кореневском районе, возле населенного пункта Каучук.

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