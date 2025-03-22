У рядовых граждан не хватает понимания, зачем вообще была нужна эта операция.

Отступление ВСУ из Курской области заставило украинцев поставить под сомнение первоначальную целесообразность этой операции, поскольку потери были болезненными. Об этом пишет Reuters.

Так, на запрос издания украинский Генштаб сообщил, что наступление на Курщине имело целью надавить на Москву, оттянуть российские силы от других фронтов и предотвратить нападения России через границу на соседние части Украины. В украинском Генштабе говорят, что операция "достигла большинства поставленных целей".

Однако среди рядовых украинцев такой уверенности не хватает.

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"Мы вообще не должны были начинать эту операцию", - сказал Reuters 32-летний солдат Алексей Дешевый, бывший охранник супермаркета, который потерял руку во время боевых действий под Курском в сентябре.

Издание также приводит мнение 25-летней Марии Панковой, любимый которой пропал без вести во время Курской операции.

"Я просто не уверена, что это того стоило. Мы не захватчики. Нам просто нужны наши территории, нам не нужны российские", - сказала она.

В Генштабе ВСУ отмечают, что среди главных целей операции было истощение противника, уничтожение его личного состава. В частности отмечается, что Москве пришлось создать три новые группировки общей численностью около 90 тысяч солдат, а также привлечь 12 тысяч военнослужащих Северной Кореи, чтобы вытеснить ВСУ с Курщины.

Нардеп Сергей Рахманин, представляющий оборонный комитет Рады, отметил, что Курская операция обеспечила крайне необходимый подъем морального духа в Украине после месяцев сплошных успехов России и продемонстрировала способность Украины проводить успешные наступательные операции.

Выход ВСУ с Курщины

Как писал УНИАН, 12 марта мониторинговое сообщество DeepState сообщило, что ВСУ оставили Суджу - ключевой логистический узел украинского плацдарма на Курщине. 16 марта это официально подтвердил Генштаб ВСУ.

Позже военные аналитики объяснили, что отступление ВСУ стало следствием стечения нескольких негативных факторов. В частности в один момент сошлись такие события как прорыв россиян к границе и усиление их ударов по украинской логистике, а также остановка американской разведывательной помощи.

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