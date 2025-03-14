По мнению обозревателей, в ближайшее время полностью выходить с территории Курщины украинская армия не будет.

ВСУ сохраняют контроль над частью плацдарма в Курской области. Фактически речь идет о создании буфера безопасности, пишет "Укринформ" со ссылкой на мнение аналитиков.

Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что значительные разрушения в городе Суджа усложняют оборону для украинских войск, но природный рельеф там наоборот способствует созданию оборонительных рубежей.

"Украинские войска удерживают позиции к югу и юго-западу от Суджи, в частности в районе Гончаровки. Эта территория остается под нашим контролем и сейчас мы сдерживаем там российские силы, которые зашли в Суджу, чтобы не допустить их быстрого продвижения к границе. Формируется буферная зона, которая сковывает врага", - пояснил эксперт.

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Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отмечает, что непосредственной угрозы окружения украинских сил там на сегодня нет. Хотя враг прилагает усилия, чтобы нарушить украинскую логистику.

По мнению экспертов, причиной для организованного отступления ВСУ на рубежи западнее Суджи стало совпадение нескольких факторов. Во-первых, россияне пошли в массированное наступление и смогли прорваться к границе на определенных участках, что обеспечило им огневой контроль над главным логистическим маршрутом Сил обороны. Во-вторых, определенную роль сыграла временная остановка американской помощи. Особенно критическим было отсутствие качественных и оперативных разведывательных данных, говорит Александр Коваленко.

Однако по состоянию на сейчас ситуацию удалось стабилизировать. "Ситуация сложная, благодаря нашему "очень надежному" партнеру, но апокалиптические сценарии, которые описывают некоторые комментаторы, пока не сбываются", - подчеркнул Коваленко.

Масштабного украинского контрнаступления на этом направлении обозреватель не прогнозирует, хотя допускает определенные изменения в линии фронта.

"Формирование буферной зоны на территории Курской области и удержание контроля над приграничной полосой остаются нашими ключевыми задачами. Не исключаю, что мы изменим тактику, уменьшив глубину захода на территорию России, зато расширяя буферную зону вдоль границы как на запад, так и на восток", - добавляет он, но при этом исключает полный выход ВСУ из Курской области в ближайшее время.

Ситуация в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что говорил с Путиным, и тот сказал ему о якобы окружении нескольких тысяч украинских солдат в Курской области. При этом Трамп похвастался, что он лично просил Путина проявить милосердие к ним.

Сам Путин позже выступил с заявлением о том, что рассмотрит просьбу Трампа о милости к окруженным тысячам украинских солдат. Однако лишь при условии, что украинское командование отдаст им приказ сложить оружие.

Военные обозреватели в один голос опровергают путинскую выдумку, которую распиарил Трамп. Нет никаких подтверждений того, что значительное количество украинских сил находится в окружении. Заявление Трампа также официально опроверг украинский Генштаб.

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