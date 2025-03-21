Чтобы приближать победу, Украина должна уничтожать по крайней мере втрое больше российских солдат и техники, чем теряет сама.

За время боев на Курском плацдарме потери техники Сил обороны Украины были почти такими же, как и потери российской армии. По этому показателю битва заметно отличается от остальных боев российско-украинской войны, пишет на страницах Forbes военный обозреватель Дэвид Акс.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения OSINT-аналитики Oryx подтвердили по фото и видео уничтожение не менее 3200 российских танков. За то же время украинская армия потеряла около 950 танков. Таким образом соотношение потерь по этому виду техники составляет 3,4 к 1 в пользу Украины.

Но в восьмимесячной битве на территории Курской области соотношение потерь совсем другое. Там россияне потеряли 66 танков, а украинцы - 55. Таким образом, соотношение составило всего лишь 1,2 к 1 в пользу Украины.

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"Это плохая новость для Украины... Россияне сделали все, что могли, выбив или захватив больше танков, чем украинцы могли себе позволить потерять", - пишет Дэвид Акс.

Ссылаясь на недавний отчет украинской аналитической группы Frontelligence Insight, обозреватель отмечает, что Украина не может позволить себе потери 1 к 1 в войне с Россией, которая имеет втрое больше населения и значительно больше всех видов ресурсов. Чтобы российская армия деградировала быстрее украинской, потери должны быть по крайней мере 3 к 1 в пользу Украины.

Вместе с тем Акс признает, что по крайней мере в вопросе танков для Украины ситуация не такая плохая, как для России. Потеряв практически весь довоенный парк танков, Россия вынуждена полагаться на советские запасы старых танков 1960-х и даже 1950-х годов, а также на незначительные объемы нового производства. Зато Украина постепенно омолаживает свой танковый парк за счет поставок от западных партнеров.

Битва за Курскую область: последние новости

Как писал УНИАН, в начале марта Силы обороны оставили большую часть Курского плацдарма и переместились на подготовленные позиции западнее Суджи. По мнению военного обозревателя Александра Коваленко, отступать дальше ВСУ не будут, а попытаются удержать эту буферную зону.

Тем временем враг продолжает накапливать силы в районе Суджи и не оставляет попыток прорваться на Сумщину. В частности границу пытаются пересекать малые пехотные группы, в частности ДРГ.

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