Украинские войска вышли из Суджи, - Генштаба

На официальной карте операции в Курской области Суджу обозначен под контролем России.

Силы обороны вышли из города Суджа Курской области для занятия более выгодных позиций. Об этом свидетельствует сводка Генерального штаба.

На официальной карте операции в Курской области Суджа обозначена под контролем России. Это официальное подтверждение выхода украинских сил из города.

В то же время враг не оставляет попыток захватить позиции украинских войск. 15 марта на Курском направлении произошло 17 боестолкновений.

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Захват Суджи: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее о захвате россиянами Суджи сообщали аналитики ISW. При этом они ссылались на геолокационные кадры, опубликованные еще 12 марта.

Также украинский мониторинговый проект DeepState еще 12 марта обновил свою карту линии фронта, которая показала, что Суджа больше не находится под контролем Сил обороны Украины.

По мнению ветерана российско-украинской войны, майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, уход Сил обороны Украины из города Суджа на Курщине может быть одним из требований Соединенных Штатов Америки, то есть является частью продуманной тактики.

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