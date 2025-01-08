810-я бригада российских морпехов сильно истощена в результате двух месяцев в основном неудачных штурмов позиций ВСУ.

Украинские войска планомерно охотятся за российской 810-й морской пехотной бригадой в Курской области. По данным Генштаба ВСУ, во вторник в результате "высокоточного" налета пострадал штаб 810-й морской пехотной бригады в Белой, это уже второй удар по штабам бригады за две недели.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, неясно, какие боеприпасы использовали украинцы, но Белая находится всего в 20 милях к востоку от Суджи - так что вариантов много, поскольку Украина обладает целым набором оружия глубокого удара, от западных ракет и до тяжелых ударных беспилотников.

"Осажденная 810-я морская пехотная бригада получила непропорционально большую долю этой огневой мощи", - отмечает аналитик, напоминая, что ранее украинцы нанесли удар по штабу бригады в Льгове.

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При этом вскоре после удара по Льгову 810-я морская пехотная бригада перебазировалась в Плехово на короткий период отдыха.

"Подразделение численностью 2500 человек нуждалось в передышке. 810-я морская пехотная бригада и ее родственное подразделение в Курском контрнаступлении, трагическая 155-я морская пехотная бригада, были сильно истощены в результате двух месяцев в основном неудачных штурмов со стороны Курского выступа", - отмечает Акс.

Так, 7 января ВСУ отразили очередную атаку 810-й морской пехотной бригады в районе Погребки.

"С ноября российские морские пехотинцы бросили на Погребки по меньшей мере два батальона численностью 400 человек, но кроме потерь ничего не добились", - подчеркивает аналитик.

Удары ВСУ по штабам оккупантов

Перед началом активизации ВСУ на Курщине стало известно о поражении в Курской области РФ пункта управления 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в городе Льгов. Как сообщалось, враг понес потери среди офицерского состава.

Также недавно ВСУ ударили по командному пункту российской армии в Марьино Курской области.

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