Были приняты все меры для минимизации угрозы для местного гражданского населения.

Вооруженные силы Украины ударили по командному пункту российской армии в Марьино Курской области.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ, удар был осуществлен сегодня, 2 января. "2 января Вооруженные силы Украины осуществили высокоточный удар по командному пункту оккупационной армии РФ в населенном пункте Марьино, Курская область. Были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать угрозы для жизни местного гражданского населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти огневые поражения наносятся прежде всего для ослабления способности и желания России осуществлять террористические акты против украинского гражданского населения.

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"Вооруженные силы Украины неустанно будут продолжать выявлять и уничтожать объекты военного командования страны-агрессора", - подчеркнули в Генштабе.

Ситуация в Курской области

Ранее сегодня, 2 января, украинский журналист Денис Казанский заявил, что в поселке Ивановское Рыльского района Курской области России было поражено место дислокации войск Российской Федерации. Речь идет о ракетном ударе.

В то же время временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о разрушениях на "исключительно мирных гражданских объектах" - Дом культуры, школа-интернат, почта и торговый центр. По его словам, никто не пострадал.

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