На этот раз попали по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты ВС РФ в районе населенного пункта Белая.

Вооруженные Силы Украины 7 января 2025 года нанесли высокоточный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил российской федерации в районе населенного пункта Белая (Курская область). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что такие огневые поражения являются неотъемлемой частью боевых операций подразделений Сил обороны Украины, которые ведут боевые действия на территории Российской Федерации.

"Вооруженные Силы Украины будут использовать все доступные средства для уничтожения вооруженных формирований Российской Федерации, которые угрожают безопасности граждан Украины", - отметили в Генштабе.

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Наступление ВСУ на Курщине - что известно

Как сообщал УНИАН, 5 января стало известно, что украинская армия вновь пошла в наступление в Курской области России и сразу на нескольких участках.

Перед началом активизации ВСУ на Курщине стало известно о поражении в Курской области РФ пункта управления 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в городе Льгов. Как сообщалось, враг понес потери среди офицерского состава.

Также недавно ВСУ ударили по командному пункту российской армии в Марьино Курской области.

В настоящее время известно, что в результате ударов ВСУ уничтожено в частности двух российских подполковников - Валерия Терещенко и Павла Малецкого.

Операция ВСУ на Курщине уже оттянула с фронта в Украине 140-150 тысяч российских военных, говорит сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев.

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