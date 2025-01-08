В сети назвали имя еще одного ликвидированного офицера российской армии, который находился в атакованном командном пункте.

В результате удара по командному пункту российских офицеров в городе Льгов 30 декабря был ликвидирован еще один топ-командир оккупантов. В сети сообщили, что ракеты Storm Shadow "задвухсотили" 35-летнего майора Али Цурова из Ингушетии, пишет Necro Mancer.

Он был заместителем начальника штаба 104 десантно-штурмового полка 76 дивизии, дислоцирующейся в Псковской области РФ.

"Заместитель начальника штаба 104 дшп майор Цуров Али Хусейнович 1989 года рождения из Ингушетии всегда принимал правильные решения, а особенно 30 декабря 2024 года, когда вовремя залез в льговский бункер", - говорится в сообщении.

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5 января Цурова похоронили в Ингушетии. Смерть оккупанта подтвердили в правительстве республики, но не уточнили обстоятельств и места ликвидации майора. В официальном сообщении упомянули лишь о "гибели в ходе специальной военной операции". Цуров остался в армии после срочной службы, подписав контракт. У него остались жена и сын.

Известно, что Цуров служил в 104 десантно-штурмовом полку 76 псковской дивизии. Ранее были идентифицированы еще два офицера из этой же дивизии, ликвидированных во Льгове: подполковники Валерий Терещенко и Павел Малецкий.

Удар по Льгову - последние новости

В результате удара Вооруженных сил Украины по пункту управления 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты (ОБрМП) ВС РФ в городе Льгов Курской области погибли почти два десятка военнослужащих РФ, почти все - офицеры.

Льгов находится в 28 километрах от государственной границы Украины, следовательно туда достигает как ствольная, так и реактивная артиллерия. Как отмечают российские пропагандистские СМИ, удар был нанесен из реактивной системы залпового огня HIMARS.

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