Переправление российских захватчиков через реки часто осуществляется в панике, отметил украинский артиллерист.

Продолжается война в Украине, и защитники нашей страны заявили, что продвигаются к окружению примерно 3000 российских войск, которые прижаты к реке в Курской области России.

Когда РФ пыталась предотвратить окружение своих войск между рекой Сейм и украинской границей, украинская сторона использовала поставленные США ракетные системы HIMARS и дроны со взрывчаткой для нанесения ударов по понтонным переправам и оборудованию для наведения мостов, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на сведения наших военных.

Издание выяснило, что российские оккупанты в районе реки Сейм отрезаны от линий снабжения. "Теперь, когда мы взорвали три их моста, вопрос времени, когда этот карман закроется для них", - сказал командир разведывательного подразделения 14-го полка Вооруженных сил Украины, который имеет позывной "Хорват".

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Журналисты добавили, что для переправления через Сейм противники собирают понтонные мосты, а наши бойцы разбивают их артиллерией. По словам воина Андрея из 44-й украинской артиллерийской бригады, которая использует поставленные Западом артиллерийские орудия M777, переправление россиян через реки часто осуществляется в панике, и в это время украинская сторона их обстреливает. "Россияне спешно переправляют всех, кого могут", - добавил он.

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В начале августа ВСУ начали наступательную операцию в Курской области России, и освободили свыше 90 населенных пунктов, а также создали военную комендатуру.

По сведениям издания Forbes, на Курщине защитники Украины пытаются изолировать кусок территории, который находится между границей нашей страны и рекой сейм, - это почти 300 квадратных миль (1 миля - более 1,6 километра). Стало известно, что ликвидированы три российских моста.

20 августа аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке писал, что "удавка" для россиян сжимается - украинским войскам осталось еще 2,6 километра для создания "котла".

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