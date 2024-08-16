России чрезвычайно дорого обходится небольшое продвижение на украинской территории, отметил бывший военный атташе Норвегии в Украине.

Продолжается полномасштабная война в Украине против РФ, и украинская сторона "может победить", перевес сил снова на ее стороне.

Ситуация уже меняется в пользу Киева, говорится в статье бывшего военного атташе Норвегии в Украине Ханса Петтера Мидттуна для The Telegraph. По мнению эксперта, наступление украинце в Курской области "поможет изменить ход войны". Автор отметил, что преимущество Украины, в частности, является то, что ее оборонная промышленность и западная "оборонка" все еще находятся в процессе наращивания производства.

"…способность России наращивать выпуск оборонной промышленности уже достигла пика и находится на максимальных мощностях. Она испытывает рекордную нехватку рабочей силы в 4,8 млн человек. Подростки, пожилые люди и даже заключенные заполняют дыры в российской рабочей силе", - отмечается в материале.

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Мидттун подчеркнул, что санкции Запада мешают РФ производить в больших масштабах существующее высокотехнологичное оружие и, что не менее важно, разрабатывать новое.

"…при поддержке Запада Украина постепенно побеждает Россию. Украина использует технологические инновации, чтобы противостоять количественным преимуществам России: живой силе, артиллерии, основным боевым танкам, бронетранспортерам, боевым самолетам и военно-морскому флоту", - говорится в статье.

Эксперт добавил, что приток западных боеприпасов растет, и производство оборонной промышленности Украины, США и Европы расширяется. "Запад медленно (и неохотно) снимает ограничения на использование Украиной оружия западного производства. Украинское оружие проникает все глубже и глубже в Россию", - подчеркнул аналитик.

Бывший военный атташе обратил внимание на то, что РФ чрезвычайно дорого обходится небольшое продвижение на территории Украины. "Уровень потерь России в настоящее время выше, чем ее способность генерировать рабочую силу. В то время как ее рабочая сила близка к "неограниченной", ее тяжелое вооружение - нет. Она медленно сжигает свои запасы старых танков, БТР и артиллерии. Ее ПВО истощается. Более трети ЧФ было уничтожено", - акцентировал внимание эксперт.

В центре внимания российско-украинская война - новости, которые стоит знать

Россияне уже длительное время пытаются наступать на части востока Украины, захватили несколько населенных пунктов и понесли огромные потери. Общие потери РФ в Украине на 16 августа 2024 года составляют приблизительно 596 тыс. 950 захватчиков.

Украинцы в начале августа начали наступать в Курской области РФ. Сообщалось, что по состоянию на 15 число удалось освободить более 1000 км2 территории. Примечательно, что захватчики с января по июль текущего года оккупировали 1175 км2 нашей земли. На Курщине уже создали военную комендатуру, ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

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