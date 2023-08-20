По словам эксперта, Украина могла бы полностью разрушить Крымский мост, если бы получила крылатые ракеты TAURUS.

Крылатые ракеты TAURUS, которые Украина надеется получить от Германии смогли бы полностью разрушить незаконно построенный Крымский мост. Сейчас Украина применяет для поражения моста морские дроны, однако РФ пытается защитить его боновыми сетками.

"Из тех образцов вооружения, которые мы имеем на это время, по мосту могут работать только морские дроны. И они успешно несколько раз проводили операции. Первый серьезный подрыв моста был осуществлен именно ими. Вот сейчас у Украины есть несколько образцов таких дронов, но пока они применяются против кораблей. Россияне поставили боновые сетки возле опор моста так, чтобы его нельзя было дроном поразить", – пояснил в эфире телеканала FREEДОМ авиационный эксперт Валерий Романенко.

По словам эксперта, Украина могла бы полностью разрушить Крымский мост, если бы получила крылатые ракеты TAURUS. Они имеют большую дальность, по сравнению с ракетами Storm Shadow и SCALP.

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"Украина рассчитывает получить немецкие крылатые ракеты TAURUS. Эти ракеты, в отличие от уже полученных англо-французских крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, имеют большую дальность. Если мы получим эти ракеты, то мосту, конечно, конец", – подчеркнул Романенко.

Удары по Крымскому мосту

За время полномасштабной войны РФ против Украины Крымский мост был атакован несколько раз.

Впервые "бавовна" произошла почти год назад – 8 октября 2022 года. На мосту взорвался грузовик, после чего загорелся поезд на одном из путей Крымского моста.

17 июля 2023 года на Крымском мосту снова "бавовнило". Переправу атаковали дроны, из-за чего обвалился пролет автомобильной части моста. Недавно глава СБУ Василий Малюк рассказал, что в той операции применялись морские дроны, разработанные самой СБУ. Беспилотники SeaBaby – "Морской малыш" – разрабатывались без участия каких-либо частных компаний.

12 августа Крымский мост окутало густым дымом. Россияне заявили, что сделали дымовую завесу, однако над мостом виднелся и черный дым. Оккупанты заявили о сбитии двух ракет. Местные говорят, что слышали по меньшей мере восемь взрывов.

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