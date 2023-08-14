Глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер во время визита в Киев заявил, что Украина имеет полное право получить ракеты Taurus от ФРГ.
Линднер подчеркнул, что Украина должна одержать победу в войне, которую начала Россия, информирует агентство DPA.
"С нашей стороны частично есть ответственность за то, чтобы нынешние силы Украины всегда были больше, чем жестокость, вытекающая из путинской войны", – сказал министр.
Он добавил, что Германия пытается усиливать обороноспособность Украины всеми доступными способами.
"Поскольку я знаю, что многие поддерживают такую помощь, как и я лично, то я надеюсь на быстрое, скорейшее выяснение этих вопросов", – подчеркнул Линднер.
Taurus для Украины
Как сообщал УНИАН, Украина еще весной направила официальный запрос в Германию с просьбой передать крылатые ракеты Taurus. Оппозиционные депутаты в Бундестаге также поддерживают эту идею и просили правительство Шольца согласиться.
13 августа канцлер Шольц сообщил, что Берлин не готов к передаче Украине немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus.
В то же время по данным немецких медиа, Берлин обсуждает с Вашингтоном возможность передачи дальнобойных ракет. По мнению прессы, это может способствовать одновременному поставке Киеву немецких Taurus и американских ATACMS.