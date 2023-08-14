Германия пытается усиливать обороноспособность Украины всеми доступными способами, заявил Кристиан Линднер.

Глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер во время визита в Киев заявил, что Украина имеет полное право получить ракеты Taurus от ФРГ.

Линднер подчеркнул, что Украина должна одержать победу в войне, которую начала Россия, информирует агентство DPA.

"С нашей стороны частично есть ответственность за то, чтобы нынешние силы Украины всегда были больше, чем жестокость, вытекающая из путинской войны", – сказал министр.

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Он добавил, что Германия пытается усиливать обороноспособность Украины всеми доступными способами.

"Поскольку я знаю, что многие поддерживают такую помощь, как и я лично, то я надеюсь на быстрое, скорейшее выяснение этих вопросов", – подчеркнул Линднер.

Taurus для Украины

Как сообщал УНИАН, Украина еще весной направила официальный запрос в Германию с просьбой передать крылатые ракеты Taurus. Оппозиционные депутаты в Бундестаге также поддерживают эту идею и просили правительство Шольца согласиться.

13 августа канцлер Шольц сообщил, что Берлин не готов к передаче Украине немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus.

В то же время по данным немецких медиа, Берлин обсуждает с Вашингтоном возможность передачи дальнобойных ракет. По мнению прессы, это может способствовать одновременному поставке Киеву немецких Taurus и американских ATACMS.

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