Он пообещал дальнейшие операции в акватории Черного моря, которые будут сюрпризом, особенно для врага.

Украинские морские надводные дроны, которые успешно атаковали Крымский мост, российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG, является собственной технической разработкой СБУ.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в комментарии CNN. "Морские надводные дроны - уникальная разработка СБУ. К этой разработке не имеют отношения никакие частные компании", - подчеркнул он.

Малюк добавил, что над созданием и изготовлением этих дронов работает коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и айтишники.

"Изготовление дронов осуществляется на одном из подземных производств на территории Украины... У нас очень много интересных операций в акватории Черного моря. Обещаю, это будет сюрпризом, особенно для наших врагов", - заинтриговал Малюк.

Он отметил, что именно СБУ была автором идей и их успешной реализации вместе с Военно-морскими силами ВСУ. "Мы подходим взвешенно к каждой спецоперации на море. По сути, семь раз отмеряем и один раз отрезаем. Но делаем это быстро и мобильно. Жалим врага прямо в сердце", - поделился глава СБУ.

Он сообщил, что морские дроны, которые атаковали Крымский мост в июле по инициативе личного состава, были названы SeaBaby, то есть "Морской малыш". Они оборудованы боевой частью весом 850 кг.

А для удара по десантному кораблю "Оленегорский горняк" и танкеру SIG были использованы два отдельных надводных дрона, в каждом из которых было по 450 кг боевой части.

Малюк подчеркнул, что все пораженные спецслужбой цели являются вполне законными. При этом он подчеркнул, что западные партнеры не участвуют в этих спецоперациях, но перенимают уникальный опыт СБУ.

Удар по Крымскому мосту

17 июля на Крымском мосту произошла очередная "бавовна", в результате которой обрушился пролет моста. Россияне обвинили в этом Украину. Тогда была информация, что мост якобы атаковали надводными дронами.

20 июля руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты еще не смогли полноценно восстановить движение транспорта по Крымскому мосту.

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