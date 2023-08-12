Российские "власти" заявляют о сбитии двух ракет.

На построенном оккупантами Крымском мосту, соединяющем оккупированный полуостров с территорией РФ, прозвучали взрывы.

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Появляется информация о возможном серьезном повреждении моста.

В сети массово публикуют фото и видео, на которых можно увидеть, что вокруг моста поднимается густой дым. Российские "власти" заявляют о работе сил противовоздушной обороны.

"В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации", – заявляет гауляйтер Крыма Сергей Аксенов.

Обновлено (13:42): Оккупанты продолжают уверять, что ситуация на мосту контролируемая. Советник Аксенова Олег Крючков утверждает, что дым вокруг моста – "дымовая завеса, поставленная специальными службами", а не последствия "прилета".

Тем временем местные жители сообщают, что к Крымскому мосту помчались катера береговой охраны, и публикуют видео.

Обновлено (13:55): После инцидента к мосту направили вертолеты, пишет "Крымский ветер".

Удары по Крымскому мосту - это надо знать

"Прилеты" на Крымском мосту, который оккупанты используют для сообщения полуострова с территорией РФ, происходили уже дважды.

8 октября 2022 года произошел "инцидент" на железнодорожной ветке Крымского моста. 17 июля была уничтожена часть моста, где передвигается автомобильный транспорт. В СНБО признавали, что за обоими инцидентами стоит Служба безопасности Украины.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прогнозировал, что сооружение ждет третий удар, и оно его не выдержит.

После второго "прилета" россияне дополнительно огородили мост специальными противодиверсионными боновыми заграждениями, в эффективности которых сомневались военные эксперты.

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