Вес одной бомбы достигает 500 кг.

Российские оккупанты активно используют против украинских военных крылатые авиабомбы, и такие действия захватчиков являются для нас новой угрозой.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона. Он отметил, что стране необходимо получить истребители, чтобы защитить себя.

"Это новая угроза, которая встала перед нами: не залетая в зону поражения нашей ПВО, они (оккупанты - УНИАН) сбрасывают эти бомбы. Бомбы по 500 кг летят десятки километров, напомню, эта бомба имеет боевую часть, с этим надо что-то делать. Не только средствами ПВО, которые мы ждем, но все же усиливать давление и работу с западными партнерами по созданию авиационной коалиции и предоставлению Украине истребителей", - отметил Игнат.

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Истребители для Украины - последние новости

Как известно, Украина уже длительное время призывает партнеров предоставить ей современные истребители для защиты неба.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что ведутся переговоры с тремя европейскими странами о получении самолетов и обучении украинских пилотов.

Эстония и группа членов Палаты представителей Конгресса США призывали Белый дом согласовать передачу Украине истребителей F-16, однако они отказались. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что на этой стадии войны американские самолеты не помогут украинской армии.

В этом месяце Польша пообещала передать Украине четыре самолета МиГ-29. Также 13 МиГов пообещала Словакия, первые четыре уже передали.

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