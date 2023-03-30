Из-за противников в селе изуродовано много дворов.

В селе Львово Херсонской области в результате авиаудара оккупантов повреждено около десяти частных домов.

Об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Чиновник обнародовал соответствующее видео, на котором зафиксированы разрушенные дома и воронка, образовавшаяся после попадания российской бомбы.

"Село Львово Бериславского района. Вот такая воронка осталась после авиаудара армии РФ. Повреждено около десяти частных домов. Прицельный удар управляемыми авиабомбами направлен сугубо по мирным жителям села. К счастью, пострадавших нет", - заявил Прокудин.

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Ситуация в Херсонской области - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 29 марта, российские оккупанты 45 раз обстреляли территорию Херсонской области, в результате чего есть погибший и раненый.

Стоит отметить, что враги уже много раз били по населенным пунктам региона из различного вооружения, есть много жертв, пострадавших и разрушений.

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