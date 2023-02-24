На сегодня есть договоренности с Великобританией относительно тренировок украинских военных на истребителях.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о переговорах с тремя европейскими государствами относительно получения самолетов и проведения обучения украинских пилотов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости". Президент подчеркнул, что "слабое место" в вопросах поставки оружия - это сроки, поскольку они означают потери людей, украинских защитников.

"Защита неба – это противовоздушная оборона, и не только ПВО. Это и разнообразные дроны, которые борются против других дронов, то есть дроны-ловцы. А также мы говорим сегодня о самолетах", - сказал он.

Видео дня

По словам Зеленского, международные партнеры понимают, что Украина хочет использовать самолеты для защиты неба и по этому поводу уже осуществляются важные шаги.

"Моя встреча с премьер-министром Британии дает ответ на вопрос, есть ли у Украины шанс получить высококачественные самолеты. Мы открываем тренировки с Британией", - подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что сегодня провел встречу с премьер-министром Польши. "Мы открываем возможность обучения на F-16", - сказал президент.

Зеленский также подчеркнул, что продолжаются переговоры с тремя европейскими государствами относительно обучения пилотов и получения самолетов.

"Дыма без огня не бывает, поэтому - обучение. Мы хотим ускорить эти процессы, они сложные, но это комплексная защита неба", - подчеркнул президент Украины.

Западные боевые самолеты для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, 20 января стало известно, что Нидерланды рассмотрят возможность передачи Украине боевых самолетов F-16. Позже премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что переговоры о поставках Украине современных истребителей проходят "за закрытыми дверями".

В начале февраля СМИ со ссылкой на чиновников сообщали, что США вряд ли согласятся на передачу Украине своих истребителей F-16. Президент США Джо Байден говорил, что он против таких поставок. В то же время не исключалось, что Вашингтон даст "зеленый свет" для предоставления самолетов другими странами.

8 февраля премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о планах по организации подготовки украинских пилотов. Он поручил министру обороны Бену Уоллесу проработать вопрос о том, какие реактивные самолеты Британия может передать Украине. Вместе с тем Уоллес заявил, что Британия не сможет быстро передать Украине боевые самолеты. По его словам, для поставки самолетов необходимы месяцы.

20 февраля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что вопрос предоставления Украине современных самолетов западного производства уже решен. Но, по его словам, осталось сформировать "самолетную коалицию" и осуществить прагматичную оценку: что лучше подойдет для Украины, как подготовить украинских специалистов и тому подобное.

23 февраля заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что у США обсуждают вопрос о предоставлении Украине боевых самолетов пятого поколения в долгосрочной перспективе.

Вас также могут заинтересовать новости: