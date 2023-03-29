Министр обороны США считает, что на усиление потенциала страны благодаря этим самолетам понадобится около 18 месяцев.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин сообщает, что многоцелевые самолеты F-16 не помогут Украине на этой стадии войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сказал во время слушаний на заседании Комитета Сената США по вооруженным силам. "Если вы говорите о F-16, когда бы вы не приняли решение, чтобы сформировать все необходимое для предоставления этих возможностей, понадобится около 18 месяцев для формирования. И это не поможет в этой нынешней битве", - сказал Остин.

При этом, министр обороны США верит, что в будущем в определенный момент Украина будет иметь эти способности. Остин добавил, что речь может идти как о многоцелевых самолетах F-16 так и других моделях самолетов четвертого поколения.

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"Мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы позаботиться, чтобы Украина имела все, что ей нужно", - сказал Остин.

Истребители для Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Силы обороны Украины смогут очень быстро освободить оккупированные территории, если получат американские истребители F-15 и F-16, которые имеют страны-члены НАТО.

Решение о передаче Украине самолетов F-16 ни в Соединенных Штатах, ни в других странах не принимали.

Тем временем в Эстонии неоднократно призывали союзников по НАТО быстрее передать Украине истребители F-16. также с таким призывом выступала группа членов Палаты представителей Конгресса США.

16 марта польский президент Андрей Дуда объявил, что Польша передаст Украине четыре самолета МиГ-29. на следующий день Словакия пообещала передать еще 13 таких самолетов, уже 23 марта они заявили, что передали первые четыре.

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