Оккупанты попали в админздание.

Российские войска атаковали баллистикой Кривой Рог, в результате чего есть погибшие и раненые, сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Из-за удара по Кривому Рогу погиб человек. Есть и пострадавшие, среди них - 6-летний ребенок. Мальчик в больнице в состоянии средней тяжести", - отметил он.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул пишет, что россияне ракетой попали в гражданское админздание.

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"Продолжается аварийно-спасательная операция... Развертывается Штаб помощи людям", - отметил он.

Лысак сообщил о попадании около 17:00.

Перед этим Воздушные Силы ВСУ информировали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. С уточнением через несколько минут: "Ракета на Кривой Рог".

По состоянию на 17:30 уже известно о двух погибших в Кривом Роге. Обновленную информацию о последствиях ракетной атаки на город обнародовал Лысак.

Также он отметил, что предварительно уже 8 пострадавших. Из них половина - госпитализированы в состоянии средней тяжести.

"Один человек не выходит на связь. Спасатели обследуют разбитое здание", - добавил глава ОГА.

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