Поисковая операция продолжалась с утра пятницы.

Вчера, 27 сентября, Россия ударила ракетой по полицейскому управлению в Кривом Роге, сегодня под завалами обнаружили тело четвертого погибшего. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"В Кривом Роге под завалами пораженного ракетой админздания обнаружили тело мужчины. Российская атака унесла жизни четырех человек. Искренние соболезнования тем, кто потерял близких", - написал он в Telegram.

Сегодня утром глава МВД Игорь Клименко сообщал, что в Кривом Роге продолжались поиски на месте вчерашнего удара по зданию полиции, и по имеющейся тогда информации, еще один сотрудник мог быть под завалами.

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Удар РФ по Кривому Рогу

27 сентября около 9:15 российские захватчики нанесли ракетный удар по районному управлению полиции в Кривом Роге. В результате попадания были пострадавшие и погибшие. Разрушениям подверглось административное здание, также были повреждены частные дома, расположенные рядом.

По состоянию на вечер 27 сентября было известно о трех погибших - двух женщинах и мужчине. Поисковая операция продолжалась, ведь было известно, что под завалами может быть еще один человек.

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