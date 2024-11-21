Ракета попала в админздание, также повреждены жилые дома.

В результате атаки на Кривой Рог Днепропетровской области повреждено административное здание и жилые дома, есть пострадавшие. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

По его информации, в городе частично разрушено админздание и повреждены жилые двухэтажки.

Сначала он сообщил, что в результате атаки пострадали два человека - это 32-летний мужчина и 24-летняя женщина. Их госпитализировали.

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Позже чиновник отметил, что количество пострадавших увеличилось до 15.

"Среди них - двое подростков. 17-летний парень госпитализирован. Еще одному юноше, которому 16 лет, помощь оказали на месте. Всего госпитализированы девять человек", - рассказал он.

По данным председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, по предварительной информации, повреждены около десяти жилых домов.

Он подчеркнул, что в административное здание попала ракета. Начата аварийно-спасательная операция.

Атака на Днепр 21 ноября – подробности

Утром 21 ноября российские войска атаковали город Днепр ракетами разных типов.

В частности, по данным Воздушных сил, из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета.

Кроме того, на город летели аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", запущенная из истребителя МиГ-31К над Тамбовской областью РФ, а также семь крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Сообщается, что целью атаки являлись предприятия и критическая инфраструктура.

"В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожены шесть ракет Х-101. По другим ракетам – без существенных последствий", – проинформировали в Воздушных силах.

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