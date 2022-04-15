В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке.

Соединенные Штаты не верят, что на борту российского крейсера "Москва" в момент его затопления находилось ядерное оружие, согласно последней оценке американской разведки.

Об этом CNN сообщили два высокопоставленных американских чиновника, знакомые с разведданными.

США отслеживают российские вооруженные силы на предмет любых необычных перемещений ядерного оружия и до сих пор не обнаружили таких перемещений.

Учитывая, что "Москва" является крейсером ПВО, добавил один высокопоставленный представитель США, такое размещение ядерного оружия на борту было бы особенно необычным.

Ранее ряд опрошенных Defense Express экспертов предположили, что на корабле могли быть размещены ядерные боеголовки.

Ракетный крейсер "Москва" пошел ко дну: что известно

13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер"Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун". По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.

В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке.

Справка УНИАН. "Москва" - российский гвардейский ракетный крейсер. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен в свое время на судостроительном заводе в Николаеве, первоначально получил название "Слава", позже был переименован в "Москва".

24 февраля 2022 года во время российского вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный.

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