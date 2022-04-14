В первый день вторжения РФ ракетный крейсер "Москва" участвовал в атаке на остров Змеиный.

Существует вероятность того, что на подбитом флагмане ЧФ РФ "Москва" могли быть ядерные боеголовки.

Об этом пишет Defense Express со ссылкой на оценки специалистов, включая конструкторов и морских офицеров.

16 единиц противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан" могут быть оснащены ядерной боевой частью мощностью 350 кт или обычной 500-кг фугасно-кумулятивной.

Ракетный крейсер "Москва" входит в состав сил постоянной готовности Черноморского флота. То есть, по команде он за минимальное время должен выйти в открытое море для выполнения боевых задач.

Перезаряжание ракет типа П-500/1000 выполняется исключительно на базах кораблей и требует значительных временных затрат.

Пропорции между обычными и ядерными боеприпасами, которые сейчас используются для вооружения ракетных крейсеров у РФ, неизвестны. Во времена СССР это могло быть несколько ракет из 16 единиц.

На крейсере также может быть размещено и другое ядерное оружие. Например, зенитная ракета для комплекса "Форт", морской версии С-300.

Несколько таких ракет, во времена СССР, штатно входили в боекомплект из 64 ракет для этого зенитного ракетного комплекса.

Что произошло

13 апреля недалеко от Одессы произошел взрыв на российском крейсере "Москва". Украина подтвердила, что нанесла ракетный удар по кораблю из "Нептуна".

Россия же, в свою очередь, подтвердила взрывы боеприпасов на "Москве".

Ракетный крейсер принимал участие в войнах в Грузии, Сирии, а в 2014-м корабль блокировал украинские суда в Донузлаве. С 2016 года корабль в море не выходил из-за плачевного технического состояния.

В 2020 году на "Москве" завершили трехлетний капитальный ремонт с модернизацией.

24 февраля, в первый день вторжения РФ, ракетный крейсер "Москва" участвовал в атаке на остров Змеиный. Там "русский военный корабль", в ответ на предложение сдаться, услышал уже всемирно известную фразу - символ борьбы Украины.

После того, как ракетный крейсер "Москва" с 16 крылатыми ракетами выведен из строя, суммарный залп крылатых ракет кораблей Чф РФ, находящихся в Черном море, уменьшился с 72 до 56, уточнил руководитель Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

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