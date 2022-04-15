Украинские военные уничтожили крейсер, стоил как 2 бюджета Ингушетии и почти 4 – Калмыкии.

Уничтожен украинскими военными российский ракетный крейсер "Москва" стоил дороже, чем составляет бюджет некоторых регионов РФ.

Об этом свидетельствуют данные UA War Infographics.

Украинский ПКР "Нептун" уничтожил крейсер, стоивший 59,9 млрд рублей. Это 2 бюджета Ингушетии и почти 4 - Калмыкии.

"Москва" стоила больше годовых бюджетов таких регионов:

Чувашия (55,4 млрд рублей);

Смоленская область (50,9 млрд рублей);

Астраханская область (50,8 млрд рублей);

Курганская область (50,2 млрд рублей);

Тамбовская область (50 млрд рублей);

Ивановская область (45,3 млрд рублей);

Мордовия (40,8 млрд рублей);

Чукотский АО (40,2 млрд рублей);

Псковская область (38,3 млрд рублей);

Новгородская область (36,6 млрд рублей);

Орловская область (36,3 млрд рублей);

Кабардино-Балкария (35,7 млрд рублей);

Марий Эл (35,4 млрд рублей);

Магаданская область (35,1 млрд рублей);

Костромская область (34,8 млрд рублей);

Северная Осетия-Алания (34 млрд рублей);

Тува (33,3 млрд рублей);

Хакасия (32,8 млрд рублей);

Ингушетия (26,9 млрд рублей);

Карачаево-Черкесия (26,2 млрд рублей);

Адыгея (24,3 млрд рублей);

Алтай (21,7 млрд рублей);

Ненецкий АО (19,4 млрд рублей);

Калмыкия (16,3 млрд рублей);

Еврейское АО (11,8 млрд рублей).

Напомним, что Forbes оценил стоимость подбитого крейсера "Москва" в 750 миллионов долларов (примерно 62 млрд рублей).

Ракетный крейсер "Москва" пошел ко дну: что известно

13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер"Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун". По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.

В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке.

Справка УНИАН. "Москва" - российский гвардейский ракетный крейсер. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построенный в свое время на судостроительном заводе в Николаеве, первоначально получившем название "Слава", позже был переименован в "Москва".

24 февраля 2022 года во время российского вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный.

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