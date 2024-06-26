Эксперты рассказали, как Россия атаковала модемы Viasat перед широкомасшабным вторжением.

Прежде чем кремлевские войска пересекли границы Украины, РФ начала тайную миссию, которая, как верили россияне, должна была помочь им принести быструю победу в молниеносной войне. Военная разведка России организовала киберзасаду, нанеся удар по наземным станциям американской спутниковой сети, от которой зависела связь высшего руководства страны с ВСУ, пишет Forbes.

"Скрытая атака быстро уничтожила десятки тысяч модемов Viasat, поставив под угрозу жизненно важные линии, связывающие Киев с его защитниками по всей стране и с союзниками по всему миру", - говорится в статье.

По словам одного из ведущих экспертов по космической обороне в США - директора отдела космической безопасности и стабильности аналитического центра Secure World Foundation Виктории Самсон, "изолирование высшего командования Украины за цифровым железным занавесом, когда российские танки стремились захватить столицу, было частью масштабной миссии по удушению находящихся в боевой готовности стражей демократии в тумане войны".

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Она отметила, что главным в этой миссии было разрушение связей Киева с американскими спутниками, которые обеспечивали возможность координировать сопротивление Украины. Другими словами, Россия была нацелена на быстрое сокрушение способности Киева использовать передовые космические технологии.

Как отмечается в публикации, все это было недавно освещено в хронике, составленной экспертами Центра военно-морского анализа (CNA). Изучив трактаты и приказы, изданные в российской военной сфере, они сообщили, что "контроль доступа к космической информации рассматривается как предоставление огромного преимущества с точки зрения повышения боевых возможностей".

"Российские оборонные стратеги высшего звена считают, что было крайне важно уничтожить наземную инфраструктуру противника, связанную с космосом, в начальный период войны… чтобы вывести из строя командование противника", - говорится в докладе экспертов CNA.

Указывается, что о том, что кремлевские генералы придавали огромную важность уничтожению космических технологий Украины в самом начале широкомасштабного вторжения, подтверждают тщательно синхронизированные атаки России в сеть Viasat.

"Российские силы намеренно атаковали терминалы Viasat, пытаясь прервать украинскую военную связь во время вторжения в Украину. Россия никогда официально не признавала, что стоит за атаками, но США и их партнеры по ЕС официально заявили об этом в мае 2022 года", - заявила Самсон.

Вместе с тем отмечается, что киберблицкриг РФ был внезапно прерван - Илон Маск начал срочно доставлять в Украину десятки тысяч станций Starlink, подключив страну обратно к Всемирной паутине через свои широкополосные спутники.

"Россияне были в ярости, - пишет Forbes. - Путин начал отправлять своих посланников на собрания ООН, чтобы пригрозить, что его космические силы могут начать сбивать американские спутники, помогающие Украине. Но затем российскому руководству должна была стать очевидна безнадежность этой цели".

Акцентируется, что Россия при Путине имеет менее 200 спутников, по сравнению с более чем 6000 запущенных только SpaceX.

"Они не готовились к расширенному конфликту с противником, который имел доступ к большему количеству служебной информации, чем они. Российские военные, похоже, по-прежнему сталкиваются с информационным дефицитом из-за ограниченности своих группировок и отсутствия доступа к западным коммерческим изображениям", - отметил профессор Военно-морской аспирантуры в Монтерее Джеймс Клэй Мольц.

По его словам, несмотря на успешное нападение на наземные терминалы Viasat, Россия не смогла достичь своей главной цели - лишить украинских военных доступа к космической информации.

"Россия явно не ожидала, что Украина получит сотрудничество со стороны западных стран и коммерческих услуг, к которым сама не имеет доступа", - добавил Мольц.

Отмечается, что, выпустив шквал угроз нанести удар по западным спутникам, прибывающим на помощь Украине, ближайшее окружение Путина, вероятно, пришли к выводу, что "уничтожение одного или двух западных спутников с помощью испытанного им противоспутникового оружия практически ничего не сделает, чтобы обратить вспять отставание России от американской космической мощи.

Как заявил профессор Военно-морского колледжа Дэвид Бурбах, "российско-украинская война - это, возможно, первая двусторонняя космическая война" в истории человечества. С ним согласился и профессор Мольц: "И Украина впереди благодаря своим партнерам".

По его прогнозам, эта "космическая война №1" может стать предвестником технологически сложных космических столкновений будущего между сверхдержавами.

"Если в ходе этих прогнозируемых небесных конфликтов вспыхнут какие-либо масштабные ракетные сражения, добавляет он, низкая околоземная орбита может стать непригодной для жизни людей-исследователей. Однако именно такое будущее видят некоторые ведущие российские космические комиссары", - говорится в статье.

Борьба за космос - что сообщалось

Напомним, ранее The Telegraph писал, что США являются мировыми лидерами в создании космических кораблей многоразового использования, включая роботизированные мини-шаттлы, однако китайцы их догоняют.

Отмечалось, что Пекин "продолжает развивать разнообразные контркосмические возможности, призванные ограничить или предотвратить использование противником космоса во время кризиса или конфликта".

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