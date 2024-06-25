Армия РФ проводит активные действия на фронте, пользуясь временным отсутствием западной помощи для ВСУ.

Постоянные вражеские атаки на позиции ВСУ, которые защищают стратегически важный город Часов Яр, нарушают ротацию войск и доставку некоторых грузов. Об этом сообщили солдаты, которые работают в этом районе, передает Associated Press.

В издании отметили, что для украинских воинов, которые защищают восточную часть Донецкой области, российские наземные атаки и воздушные обстрелы не дают отдыха после более двух лет полномасштабной войны.

"Мы работаем, можно сказать, без отдыха. Поэтому двух одинаковых дней не бывает. Вы всегда должны быть готовы работать днем и ночью", - рассказал командир взвода для журналистов, который называет себя только по имени - Александр. Видео дня

Аналитики отметили, что армия РФ пытается использовать свое преимущество в количестве войск и вооружении до того, как ВСУ получат обещанную новую военную помощь от западных партнеров, которая уже поставляется на фронт.

"Удержание Часов Яра имеет решающее значение. Город, который был очень популярным благодаря своему стратегическому расположению и высокому положению, но сейчас в основном в руинах, лежит к западу от соседнего Бахмута, который был захвачен Россией в прошлом году после 10-месячной битвы", - напомнили в AP.

В то же время украинские артиллеристы в Часовом Яру сообщили, что уже начали поступать американские боеприпасы.

Часов Яр - последние новости

Ранее военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов заявил, что российские оккупанты наступают на Часов Яр с нового направления, а именно со стороны Горловки на Шумы, Нью-Йорк.

"Последнюю неделю вражеские штурмы происходят постоянно, это вы можете видеть из официальных сводок. Нет ни одной минуты сейчас, чтобы нигде не происходил штурм, чтобы была какая-то пауза. Немного они вжимают головы в плечи, когда наши наносят удары из градов и арты. Тогда немного все замирает, а потом штурм продолжается", - отметил воин.

Также Сазонов ранее сообщал, что в район Часового Яра уже месяц не возят грузы по трассе Покровск-Константиновка, ведь она постоянно простреливается российскими войсками. В то же время он опроверг утверждение о том, что трасса Покровск-Константиновка - это "дорога жизни", на которой якобы держится вся логистика ВСУ.

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