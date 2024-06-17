Пекин продолжает развивать различные контркосмические возможности.

Соединенные Штаты Америки являются мировыми лидерами в создании космических кораблей многоразового использования, включая роботизированные мини-шаттлы. Но китайцы их догоняют, пишет The Telegraph.

Пекин "продолжает развивать разнообразные контркосмические возможности, призванные ограничить или предотвратить использование противником космоса во время кризиса или конфликта", предупредило Министерство обороны США в последнем издании своего ежегодного отчета о китайской армии.

Отмечается, что китайская корпорация аэрокосмической науки и техники разработала свой космический самолет в 2010-х годах. Впервые космический корабль был запущен в сентябре 2020 года для быстрой двухдневной миссии. Повторный запуск состоялся в августе 2022 года, и он находился в воздухе около 276 дней, в течение которых он выпустил цель и совершил несколько маневров сближения.

Видео дня

Американские, российские и китайские инспекционные космические аппараты представляют один тип космического оружия – то есть оружия двойного назначения, которое может длительное время находиться на орбите, отрабатывая маневры и ожидая открытого конфликта, который может вспыхнуть.

По словам журналистов, другой основной тип космического оружия находится на суше или на море. За последние десятилетия Соединенные Штаты, Россия, Китай и Индия испытали мощные многоступенчатые ракеты, способные поражать тысячи спутников на низких орбитах. Эти испытания являются противоречивыми. Когда Китай в 2007 году уничтожил неработающий метеорологический спутник, он разбросал десятки тысяч фрагментов размером с монету, которые, учитывая положение спутника в момент удара, вероятно, будут оставаться на орбите десятилетиями, подвергая опасности спутники и даже Международную космическую станцию.

Инспекционные космические аппараты являются лишь несколько менее противоречивыми. Не из-за вреда, который они нанесли, а из-за вреда, который они могут нанести в военное время. Атаки на спутники могут разбросать столько обломков, что они могут сделать определенные низкие орбиты практически непригодными для использования.

Поэтому космические державы пристально следят за инспекционными кораблями друг друга. Особенно, когда эти аппараты очень маневренные, имеют выносливость, измеряемую месяцами или даже годами и могут быстро стартовать, приземляться, а затем снова стартовать в быстрой последовательности.

Космические гонки

Китайский космический аппарат Chang'e 6 успешно приземлился на обратной стороне Луны – неисследованном месте, куда почти никто не пытается попасть. Миссия, начатая 3 мая, впервые в истории имеет целью собрать драгоценные камни и грунт в этом регионе Луны.

В то же время 5 июня состоялся долгожданный первый пилотируемый запуск нового космического корабля CST-100 Starliner, разработанного компанией Boeing.

Вас также могут заинтересовать новости: